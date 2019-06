Carmena sobre Madrid Central: "No se pueden dar volantazos caprichosos sobre consensos alcanzados"

Publicado 18/06/2019 15:27:25 CET

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha asegurado sobre los planes del nuevo Ayuntamiento de replantear Madrid Central que en las instituciones "no se pueden dar volantazos caprichosos" sobre consensos alcanzados, máxime como en este caso que está recogido en ordenanza.

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha señalado que se tienen que respetar los compromisos contraídos en anteriores mandatos porque, en caso contrario, porque lo contrario sería "terrible" y haría que la política fuera "una tómbola".

En este sentido, Carmena ha explicado que ahora hay una normativa que recoge Madrid Central que se tiene que cumplir, si bien ha señalado que "por supuesto" se pueden modificar aspectos mediante "nuevos acuerdos políticos".

La exalcaldesa ha dicho que piensa seguir participando en política desde la sociedad civil y que también quiere escribir sus reflexiones sobre la política municipal, que es distinta de la nacional.

Preguntado sobre el futuro de Más Madrid y si será liderada por el diputado regional Íñigo Errejón, Carmena ha señalado que en el caso de la capital es una plataforma regional y que participará en todo aquello que consideren útil. "Más Madrid no es el Más Madrid de Íñigo Errejón, es una plataforma municipal que tiene como objetivo esencial la política municipal", ha explicado la alcaldesa.

Sobre la decisión de crear dos portavocías en el grupo municipal, Carmena ha dicho que no le corresponde a ella valorarla. También ha dicho que en política hay que acostumbrarse a tener en cuenta los perfiles dentro de las organizaciones políticas y que ahora deberá haber una "adecuación" de un equipo pensado de gobernar a estar en la oposición.

Un ejemplo es ella misma, ha relatado, al decidir renunciar a su acta de concejala al entender que no tiene ni el "perfil" ni las "cualidades" para estar en la oposición. No obstante, cree que no se puede repetir una oposición como en la anterior legislatura que, a su juicio, estuvo basada en "mentiras" y "manipulaciones".