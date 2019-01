Carmena: "No quiero que venga a Madrid un alma conservadora porque no la necesitamos"

Publicado 30/01/2019 15:30:59 CET

Defiende que el conservadurismo no casa bien con la creatividad, el progreso, la transformación constante y la iniciativa

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ha confesado ante diseñadores y referentes del mundo de la moda que no tiene "ni un átomo" de conservadurismo, ha declarado que no quiere que venga a la ciudad un alma conservadora porque no se la necesita.

"Yo, que no soy conservadora, para nada, os lo confieso, no tengo ni un átomo (de conservadurismo) y no quiero que venga a Madrid un alma conservadora porque no la necesitamos", ha manifestado desde los Jardines de Cecilio Rodríguez, donde se ha reunido con más de 60 profesionales del diseño, la mayoría participantes en la Mercedes Benz Fashion Week.

Carmena ha hecho una defensa de las ideas innovadoras, conocedora de que siempre generan una reacción por parte del conservadurismo. "Cuando alguien dice algo nuevo molesta una barbaridad", ha transmitido a los profesionales de la moda. Ese rechazo se manifiesta primero con "indiferencia después con guerra abierta y confrontación a través de algo que es muy peligroso que es la ridiculización".

La alcaldesa ha definido la ridiculización como "una especie de virus que se detecta por parte de los conservadores para que el progreso no pueda avanzar". "Tenemos que ser muy cuidadosos. Una cosa es el conservadurismo y otra la creatividad, el progreso, la transformación constante y la iniciativa y no van muy unidas", ha lanzado.

"Cuando alguien quiere sobre todo conservar lanza todos esos virus de confrontación y entre ellos el de ridiculizar la idea pero no hay que desanimarse, hay que continuar porque al final todo el mundo dice qué idea tan buena, a mi se me ocurrió también", ha terminado.