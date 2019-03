Carmena nunca gobernaría con Cs, matiza que Higueras no es su sucesora y que le hubiera gustado contar con Podemos e IU

Publicado 14/03/2019 11:15:01 CET

Sobre la propuesta electoral de IU, Anticapitalistas y La Bancada, la alcaldesa no descarta incluirles en un futuro Ejecutivo. "¿Por qué no?", señala

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, nunca gobernaría con Cs, matiza que la número dos de lista que encabeza en Más Madrid, Marta Higueras, no es su sucesora y que le hubiera gustado contar con Podemos e IU.

En una entrevista en Eldiario.es, recogida por Europa Press, Carmena ha aclarado que situar a Higueras como su dos no es elegirla como su sucesora, como se plantea desde "modelos políticos antiguos". "Me parece muy importante una teniente de alcalde con gran capacidad de coordinación. La coordinación tiene que ser política, no puede ser técnica. Nosotros optamos por una coordinación técnica y no ha resultado eficaz. Yo veo a la número dos del Ayuntamiento como una coordinadora política, no tiene nada que ver con el proceso de sucesión", ha contestado.

EL PROCESO JUDICIAL DETERMINÓ LA NO INCLUSIÓN DE MAYER

Esa matización se encuadra en las declaraciones que hizo la alcaldesa meses atrás, cuando avanzó que no se quedaría en el Ayuntamiento como líder de la oposición. Preguntada por el hecho de que ni Guillermo Zapata ni Celia Mayer estén en la lista de Más Madrid, Carmena ha contestado que fue el resultado de "un proceso de debate en el que ha habido también una actitud por parte de ellos de entender que no debían estar, que no se sentían cómodos para estar en la lista". "Ahí tienen que ver también los procesos judiciales, es un tema a tener en cuenta", ha contestado.

"Desgraciadamente, a veces se usan los procesos judiciales como un instrumento de oposición política. Pero las características de uno y otro puede hacer que una persona luego se sienta con más dificultades para continuar en el gobierno municipal", ha ahondado la alcaldesa, en referencia al proceso judicial abierto contra Mayer y Carlos Sánchez Mato a cuenta de Madrid Destino. Sobre el caso, Carmena añade que "algunos acontecimientos que justificaron esos procesos no formaron parte de la política municipal, sino más bien de iniciativa propia de aquellos compañeros".

PODEMOS E IU

En cuanto a la decisión de Podemos no de presentarse a las municipales, Manuela Carmena defiende que Más Madrid "es una alternativa buena" con su búsqueda de "equipos buenos y sanos". "¿Que me hubiera gustado que estuviera Podemos? Pues claro que sí, al igual que me hubiera gustado que estuviera Izquierda Unida. Cuando monté la plataforma creía que les iba a gustar a todos mucho, pero por lo que fuera a Podemos no le gustó y a partir de ahí se han generado unos distanciamientos que lamento mucho", ha señalado.

"Cuando decidí hace cuatro años liderar la candidatura de Ahora Madrid, me sentí muy atraída por todo el grupo de personas jóvenes que constituía Podemos. Lo dije entonces y lo digo ahora. Conmigo está la gente de Podemos, está Rita, está José Manuel, está Esther... Estaban en Podemos y siguen estando en Podemos, lo que ocurre es que parece que no han tenido la bendición oficial dentro de las estructuras políticas que a mí me resultan muy distantes porque no las acabo de entender", ha rematado.

Manuela Carmena no ha vuelto a hablar con los líderes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero tras anunciar la candidatura de Más Madrid aunque estaría "encantada de seguir hablando pero no ha surgido".

Lo que tiene claro es que con ella Más Madrid no se conformaría como partido político de cara a futuras elecciones generales. "Lo que puedan hacer las personas que están no lo sé, pero mi idea no es que sea un partido político, no tiene una vocación de partido político de futuro, sino que tiene una vocación de actuar como plataforma electoral municipal", ha contestado.

VOX ES VOLVER AL MUNDO QUE VIVIÓ A SUS 18 AÑOS

Sobre la propuesta electoral de IU, Anticapitalistas y La Bancada, la alcaldesa no descarta incluirles en un futuro Ejecutivo si alcanzasen el 5 por ciento mínimo. "¿Por qué no?", ha contestado. También ha dado su opinión sobre Vox, formación que le deja "muy descorazonada".

"Me cuesta entender que todas esas propuestas tienen que ver con un mundo en el que yo viví cuando tenía 18 años. Es un retroceso en la historia", ha lamentado sobre ese "deseo de volver atrás, a un mundo que fue una limitación de los derechos y las libertades de todos, que significó esa España atrasada, esa España que era como el patito feo de Europa".

Reconoce que le cuesta entender que haya electorado que vaya a votar a Vox para que tengan presencia en el Ayuntamiento. Si entraran y ella consigue ser de nuevo alcaldesa se compromete a hablar con esos concejales para intentar "hacerlos evolucionar y que sean conscientes de que los países y las ciudades no pueden volver atrás, que no tiene sentido volver a los años 50, los 60".

La sociedad patrimonial de la portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, también tiene su espacio en la entrevista. Carmena cree que nadie se puede olvidar del patrimonio que tiene. "Habrá que ver los contextos en los que han producido lo que se dice que ha sido un olvido y corresponderá tomar las medidas que sean necesarias en los momentos que sean necesarios", ha contestado.

Lo que está haciendo el Gobierno municipal es esperar a las nuevas actualizaciones en la declaración de bienes de los concejales, de periodicidad anual, y será entonces cuando se tengan en cuenta cuáles son las responsabilidades aunque sea ya un momento que esté próximo al fin de la legislatura".

"NO ME VEO EN ABSOLUTO GOBERNANDO CON CS"

Sobre si se ve gobernando con Cs para que le salgan las cuentas, la primera edil es rotunda cuando dice que "no". "No me veo en absoluto gobernando con Ciudadanos", ha destacado después de una legislatura en la que la formación naranja "se ha implicado en el bloque de derechas".

"La duda que podía verse unos años atrás, ahora está clara. Lo que ha significado que Ciudadanos acepte gobernar en Andalucía con Vox ha determinado que Ciudadanos forma parte de la derecha conservadora, algo que no tiene nada que ver con el proyecto de Más Madrid ni con mi proyecto personal. Yo nunca podría gobernar con Ciudadanos", ha declarado. Antes de gobernar con ellos, si de Cs depende, "claro" que prefiere irse a casa y añade que tampoco cree que los naranjas quisieran gobernar con ella.

Manuela Carmena tiene claro a quién votará el 28 de abril, voto que cree que no debe decir pero sí ha recordado que en las elecciones pasadas su alternativa fue Podemos. "Ahora no quiero decir qué voy a votar, pero creo que soy coherente y seguiré en esa línea", ha concluido.