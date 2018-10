Carmena se presentará a la reelección convencida por sus concejales porque es "un poco floja con los cariños"

Actualizado 10/09/2018 14:12:14 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha explicado este lunes que salió de sus dudas para presentarse a la reelección en las próximas elecciones municipales después de que concejales la convencieran porque es "un poco floja con los cariños".

También ha pesado el sentir de la calle. "Muchas personas me lo han pedido. El sábado en Mercadona un chico muy majo me dijo que por favor que continuara. Y digo vale, sí, estoy dispuesta", ha explicado en rueda de prensa donde ha confirmado que se presentará como candidata a la Alcaldía en mayo.

"He tenido muchas dudas pero he cambiado de opinión porque tengo a buenísimos concejales con una gran capacidad de seducción y me han vuelto a convencer. He sido un poco floja y he vuelto a decir que sí", ha bromeado. Y es que tiene la "enorme suerte" de tener un grupo de colaboradores jóvenes, "llenos de vida y de proyectos" que le han hecho ver "todo lo que se está haciendo y está por concluir".

"Estoy dispuesta a ser de nuevo candidata a la Alcaldía", ha confirmado Carmena en rueda de prensa poco después de las 12 horas. Lo ha hecho en el Palacio de Cibeles y en una comparecencia de prensa con una decena de ediles de Ahora Madrid: Nacho Murgui, Marta Higueras, Esther Gómez, Pablo Soto, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Marta Gómez Lahoz, Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Yolanda Rodríguez. También estaba presente el coordinador de Alcaldía, Luis Cueto.

La regidora ha reconocido que le hubiera gustado dar a ella la noticia "nuevecita" y no que se hubiera filtrado a los medios dado que los periodistas son "extraordinariamente hábiles y en cuanto una noticia fluye en el aire la detectan".

Su idea inicial era comunicar su decisión al Pleno en primer lugar. Lo iba a hacer en el Pleno del Estado de la Ciudad, previsto para el martes 18.