Carmena propone un premio a la innovación en la construcción, tanto en técnica como en seguridad

Publicado 05/03/2019 14:27:08 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha propuesto este martes la existencia en la capital de un premio a la innovación en la construcción, con dos vertientes, tanto en lo referente a la técnica empleada, como a la seguridad de la obra.

Durante el acto del 25 aniversario de la Fundación Laboral de la Construcción, Carmena ha lamentado que a lo largo de su trayectoria profesional recuerda "edificios donde murieron trabajadores". "Eso que me pasó siendo abogada, también me pasó siendo magistrada. Como alcaldesa, también recuerdo haber ido a cuatro derrumbamientos en los que habría tres fallecidos", ha rememorado.

Por ello, este premio, en una de sus vertientes, quiere que premie las medidas de seguridad ejecutadas para que "nadie muera por ese espectáculo que es construir".

Como jefa del Ejecutivo municipal, Carmena ha asegurado que "cuando uno tiene la responsabilidad y el honor de ser la alcaldesa, sabe que hay columnas vertebrales en la ciudad con una trascendencia extraordinaria, y tienen que tener la atención que el gobierno siempre debe destinar a su ciudad".

"Turistas que vienen o extranjeros que viven siempre me preguntan sobre Madrid, y digo que Madrid es una ciudad histórica, pero somos una ciudad nueva, porque en torno a 60 años Madrid se ha quintuplicado", ha apuntado a continuación.

LA "MAGIA" DE CONSTRUIR

En este punto ha asegurado que "Madrid tiene una buena construcción" y que "el 65 por ciento de los encuestados están satisfechos" con sus viviendas. Además, la regidora ha indicado que "la construcción tiene algo mágico".

"Hemos hecho muchas obras, y cuando me habéis dado el casco, tengo que decir que me lo he puesto varias veces; no me podía perder ese espectáculo de ver que luego eso será una nueva escuela infantil, un centro de mayores, es la magia de la construcción", ha expresado a continuación.

Y es que, Carmena aún recuerda un Madrid "rodeado de chabolas", del que ya no "queda nada". Ahora son "barrios llenos de viviendas". "Son viviendas buenas, claro que hay que mejorarlas", ha lanzado. En este punto, ha alabado el plan MAD-RE (Madrid Rehabilita) del que ha puesto en valor que "la subvención esté por delante".

Al coincidir su intervención con la semana de la Mujer, Carmena ha recordado a la primera mujer arquitecta en Madrid, Matilde Ucelay, quien "tuvo avatares, entró en el Colegio de Arquitectos (COAM) cuando se produjo la Guerra Civil, apostó por la República y no se la dejó ejercer".