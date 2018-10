Carmena reivindica “lo pequeño y cotidiano” de la cultura de la mujer desmarcándose del modelo de autoridad masculino

Actualizado 05/03/2018 16:21:01 CET

Protagonizó un pequeño "escándalo" cuando se negó a regalar puros en el tribunal de oposición. "Tenemos que crear, inventar e imaginar nuestros propios modelos", defiende

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reivindicado "lo pequeño y lo cotidiano" de la cultura de la mujer y ha llamado a desmarcarse de las etiquetas y de los modelos de autoridad masculinos.

"El mundo necesita la cultura de las mujeres. Cuando hablamos de igualdad no queremos los patrones masculinos porque tenemos nuestra forma de ser. No tenemos que copiar los modelos de mandar y los modelos profesionales sino crear, inventar e imaginar nuestros propios modelos", ha defendido Carmena, que hace suyo el título de la novela de Arundhati Roy, 'El dios de las pequeñas cosas'. "Siempre se ha pensado que todo lo relacionado con la mujer no es muy importante", ha lamentado la regidora.

Acompañada por la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, y la concejala-presidenta de Carabanchel, Esther Gómez, la alcaldesa ha participado en el taller de empoderamiento de la mujer y sensibilización 'Creciendo juntas' desde el espacio de igualdad María de Maeztu.

Desde allí ha dado ejemplos de feminismo y empoderamiento de la mujer como, en contra de la tradición, cuando no llevó puros al tribunal por el que pasó tras sacarse la oposición como jueza en Canarias. "¿Por qúe voy a llevar puros si no fumo? Llevaría bombones. Eso, que fue una tontería, fue un escándalo", ha explicado.

Carmena ha vuelto a manifestar su admiración por Concha --como prefiere llamarla-- Arenal. "Fue una jurista y psicóloga que en el siglo XIX tuvo la valentía de decir que la guerra es siempre un crimen, que si matar está mal por qué debería estar bien matar poniéndose un uniforme y siguiendo una bandera", ha destacado.

"Reivindicaba la cultura de la mujer, la mujer nunca está a favor de la cultura de la guerra", ha declarado Manuela Carmena, que ha bromeado con la estatua que le regalaron de Concepción Arenal y que ella ha 'tuneado'. "Siempre la presentan como una tía agria y fea. La he pintado por encima, hay que darle otra imagen", ha bromeado.

"POR PRIMERA VEZ HAY UNA ALCALDESA CON MIRADA FEMINISTA"

Las mujeres que participan en el taller al que ha asistido han explicado a la alcaldesa lo que es para ellas el empoderamiento. "Es salir del bache", contaba una después a la prensa. "Es perder el miedo a salir porque no tenían con quién hacerlo. Ahora compartimos, caña, café y bocadillos de calamares", contestaba otra. Una tercera ha aplaudido que "por primera vez" Madrid tenga "una alcaldesa con mirada feminista".

Con la visita al espacio de igualdad María de Maeztu, Carmena y Mayer han comenzado los actos programados por el Gobierno municipal de cara al 8 de marzo, Día de la Mujer, jornada en la que la alcaldesa y las concejalas de Ahora Madrid vaciarán su agenda para secundar los paros y las movilizaciones previstas.

Los espacios de igualdad son puntos de encuentro y reflexión que se están convirtiendo en un referente en la lucha por la igualdad en Madrid. Realizan un trabajo continuo de sensibilización y concienciación para el cambio de mentalidad y avance hacia una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres.

Parte de los procesos de empoderamiento, individuales y grupales, de las mujeres, junto a una importante labor de prevención de conductas machistas. Por su cercanía se están convirtiendo en el primer recurso al que acceden las mujeres víctimas de violencia de género para unirse después a la red especializada.

Una abogada, una psicóloga y técnicas en participación dan vida a estos espacios, por los que pasan, como en el caso del María de Maeztu de Carabanchel, desde veinteañeras hasta octogenarias. Uno de sus talleres estrella es el de las 'Lideresas'. Son mujeres que se han acercado a estos puntos y, tras participar en sus actividades de empoderamiento y crecimiento personal, se convierten en referentes en estos espacios, en dinamizadoras en la red comunitaria del barrio.

El área de Políticas de Género y Diversidad, con Celia Mayer a la cabeza, cuenta con una red municipal de espacios de igualdad en diez distritos. Tres de ellos, los de Retiro, Fuencarral y Usera, se inaugurarán este mes de marzo. Los demás se encuentran en Villaverde, Arganzuela, Carabanchel, Chamberí, Moratalaz, Tetuán y Vicálvaro.