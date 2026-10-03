Del carnaval de Barranquilla al jazz de Nueva Orleans: la Hispanidad llena de música y color la Gran Vía este domingo

Archivo - Una persona participa en la Cabalgata de la Hispanidad en Madrid, a 5 de Octubre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mariachis, tango, salsa, danzas andinas y espectáculos de circo llenarán este domingo la Gran Vía de Madrid con la Cabalgata de Hispanidad 2026, el festival organizado por la Comunidad de Madrid que reunirá 15 carrozas y 4.500 participantes para celebrar la riqueza cultural y el folclore de los pueblos hispanos.

El desfile partirá a las 18 horas desde la Plaza de España y avanzará por la Gran Vía hasta su confluencia con la calle Alcalá con música, danza, teatro y acrobacias de las delegaciones procedentes de 22 países, además de Puerto Rico, Guam y las Islas Marianas del Norte.

Estados Unidos, país invitado de esta sexta edición del festival, tendrá una presencia destacada con la World Street Brass Band de Nueva Orleans, que acompañará la conmemoración de los 250 años de la Declaración de Independencia estadounidense.

DE BOLIVIA AL CARNAVAL DE BARRANQUILLA

Bolivia aportará la representación más numerosa, con 900 personas. La comitiva colombiana acercará al público el Carnaval de Barranquilla con unos 170 artistas, que se sumarán a los 250 participantes de la delegación de Colombia.

El carnaval, considerado la fiesta cultural más importante del país, fue declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Junto a España, Estados Unidos, Bolivia y Colombia, participarán delegaciones de Filipinas, Guinea Ecuatorial, México, Guatemala, Cuba, Chile, Ecuador, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Uruguay, República Dominicana, Venezuela, Perú, Honduras y Nicaragua.

A lo largo del itinerario podrán verse mariachis, tango, salsa, candombe y danzas andinas y caribeñas, además de grandes figuras escénicas, acrobacias y espectáculos de calle.

La cabalgata unirá también Madrid y Miami mediante su retransmisión en directo en la Freedom Tower de la ciudad estadounidense.

La cita será uno de los primeros grandes encuentros al aire libre de Hispanidad 2026, que comenzó este viernes y se prolongará hasta el 12 de octubre bajo el lema 'Todos los acentos del español caben en Madrid'.

YATRA, MARTA SÁNCHEZ Y CARLOS BAUTE EN EL CARTEL

La programación musical tendrá a Sebastián Yatra como cabeza de cartel el 10 de octubre en la Plaza de España. Entre las principales actuaciones figuran también Arturo Sandoval, ese mismo día; Marta Sánchez, el 11 de octubre, y Carlos Baute, el día 12.

Las familias contarán asimismo con propuestas de clown, pasacalles, circo, acrobacias, gigantes y cabezudos en espacios como los Jardines del Palacio de Vista Alegre y el Parque de Santander.

La oferta se completará con actividades en los Teatros del Canal y el Teatro de La Abadía, entre ellas 'Nascencia', del Ballet Español de la Comunidad de Madrid; el espectáculo mexicano 'Ferial de Calaveras', y el 28º Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid.