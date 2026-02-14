Las carreteras M-601, M-604 y CL-601 de subida a los puertos están cortadas y también la M-637 a Navafría

Archivo - Carreteras cubiertas de nieve en el Puerto de Navacerrada, a 22 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). Los puertos de Navacerrada (M-601) y Cotos (M-604) están en nivel amarillo a causa de la nieve. Las máquinas quitanieves están trabajando - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras M-601 (kilómetro 12, en Navacerrada), M-604 (kilñometro 34, en Rascafría) y CL-601 (en Valsaín, Segovia) de subida a los puertos están cortadas y también la M-637 a Navafría y la SG-612 por precaución al tratarse de un tramo especialmente sinuoso, con presencia de arbolado de gran porte muy próximo a la calzada, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Debido a las fuertes nevadas y el temporal se ha procedido al cierre preventivo de varias carreteras, especialmente en zonas de montaña, para evitar desplazamientos innecesarios y situaciones de riesgo.

El operativo de vialidad invernal de la Dirección General de Carreteras se ha mantenido activo durante la noche. Está compuesto por 69 personas y trece camiones quitanieves para facilitar el tráfico y reducir al mínimo el impacto de las condiciones meteorológicas en las calzadas. Contabilizan un consumo de más de 27 toneladas de sal y 5.866 litros de salmuera.

Para el seguimiento de la situación y su impacto, la Dirección General de Carreteras continúa monitorizando el estado de la red viaria para mejorar el control y la toma de decisiones.

Además la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso amarillo por rachas de viento que pueden alcanzar los 70km/h hasta las 12 horas en el área metropolitana y en el Henares.