Casado apuesta por un candidato en Madrid que "crea en la movilidad" porque Carmena tiene todas las calles "levantadas"

Dice que "por pura aritmética" al PP le irá "muy bien" en municipales y autonómicas porque pueden "sumar" con Cs

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que su partido elegirá un candidato para la Alcaldía de Madrid a "alguien que crea en la movilidad de Madrid y en le propiedad privada" y que facilite las inversiones en la capital.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Casado ha criticado que la alcaldesa, Manuela Carmena, tenga todas las calles "levantadas". A su entender, parece que no quieren que haya movilidad en Madrid y "lo están consiguiendo". "En eso son eficaces", ha ironizado.

Casado ha recordado que hace cuatro años su partido ganó en ciudades como Madrid, Valladolid, Valencia, Zaragoza, Cádiz o Palma de Mallorca pero "los perdedores se las arrebataron" al PP. De la misma manera, ha dicho que en las comunidades de Aragón, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha también fue el PP vendedor pero "la izquierda" se hizo con el gobierno por los pactos posteriores

"BENEFICIADOS" POR LA "CRECIDA" DE Cs

Por eso, el líder del PP ha dicho que son "muy optimistas" porque manteniendo los resultados de 2015 con la "crecida de algunos partidos", en alusión a Cs, el PP ya estaría "gobernando en más del doble de las autonomías y capitales de provincia en las que están gobernando ahora". Según ha añadido, tiene "buenas sensaciones" porque el "PP ha vuelto para quedarse" y para "ganar las elecciones".

"Por pura aritmética, en las elecciones municipales y autonómicas estoy convencido de que nos va a ir muy bien porque nos faltó poder sumar con otro partido y, en este caso, el hecho de que Cs en estos cuatro años haya crecido, nos beneficia", ha indicado, para recordar que el PSOE con el "peor resultado de su historia" tiene muchos gobiernos autonómicos y municipales porque llegó acuerdos con Podemos.

Aunque ha dicho que el PP lo que quiere es "ganar" esas elecciones de forma "suficiente", ha reiterado que ahora podrían sumar con el partido de Albert Rivera en muchas plazas. "Por eso no me meto con Cs. Para mi no es un adversario sino un aliado. La oposición la tengo que hacer contra el PSOE", ha concluido.