Casi 1.500 niños participan en los campamentos municipales de Navidad para facilitar la conciliación familiar en Madrid

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.500 niños participan durante las vacaciones escolares de Navidad en los campamentos organizados por el Ayuntamiento de Madrid para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de las familias de al capital, según ha señalado el delegado del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández.

Fernández ha visitado este viernes el CEIP José Ortega y Gaset, ubicado en el distrito de Tetuán y donde en torno a un centenar de alumnos se han inscrito a los campamentos para los días no lectivos del 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como para este viernes y el lunes.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2024-2029 y es ya la tercera convocatoria del año, tras los campamentos de verano y de Semana Santa. El total, el Consistorio ha ofertado estas Navidades unas 2.250 plazas distribuidas en los Madridcamp: Concilia en Vacaciones y los Centros Abiertos Especiales.

El programa Madridcamp está dirigido a menores de entre tres y doce años empadronados en Madrid cuyos progenitores trabajen, con una reserva de 525 plazas para menores en situación de emergencia social o riesgo de exclusión, así como plazas específicas para niños con necesidades educativas especiales.

La iniciativa se desarrolla en 21 colegios públicos de Infantil y Primaria --uno por cada distrito-- con actividades lúdico-educativas y servicio de comedor. El objetivo principal es el de facilitar a las familias la conciliación, según ha relatado Esther, una de las monitoras en el CEIP José Ortega y Gaset.

CENTROS ABIERTOS ESPECIALES

Por su parte, los Centros Abiertos Especiales están destinados a menores y jóvenes de entre tres y 21 años escolarizados en centros de Educación Especial, con un enfoque prioritario en la socialización y la inclusión.

Este programa se lleva a cabo en tres colegios públicos de Educación Especial y cuenta también con plazas reservadas para derivaciones de los servicios sociales de los distritos.

Desde el Ayuntamiento han destacado que estos campamentos permiten que los menores "aprendan, se diviertan y socialicen" mientras sus familias trabajan, reforzando el apoyo municipal a la conciliación y a la igualdad de oportunidades.