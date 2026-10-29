Casi 200 familiares y pasajeros reciben atención en el puesto del Summa 112 en Atocha

Archivo - Archivo.- Efectivos del Summa 112 atendiendo una emergencia - SUMMA 112 - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El punto de atención psicosocial activado por el Summa 112 en la estación de Atocha tras el accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo) ha prestado asistencia a casi 200 familiares y pasajeros de los dos trenes afectados por la colisión.

En concreto, desde el momento del accidente y hasta las 8.30 horas de este jueves, por este punto han pasado 155 familiares de viajeros y 41 pasajeros de los trenes de Renfe e Iryo afectados por la colisión, de los cuales uno fue trasladado al Hospital de la Princesa, según el balance del Summa 112.

Este punto, con un operativo de 15 profesionales, entre ellos 5 psicólogos clínicos de emergencias, permanece activo desde este miércoles en la estación de Atocha para prestar atención psicosocial a quienes lo precisen.

Además, en el mismo lugar del accidente desde Summa 112 se activó también un punto de asistencia sanitaria en el que fueron atendidos 86 pasajeros, de los que 83 fueron trasladados a la red asistencial de Castilla-La Mancha.

Por su parte, los efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid desplegados en la zona para colaborar en las labores de rescate han dado por finalizado a las 4.30 sus trabajos de intervención, según Emergencias 112 Comunidad de Madrid.