Casi 300 trabajadores de una nave son evacuados tras el incendio de varios remolques en San Fernando de Henares

Bomberos de la Comunidad de Madrid tratan de extinguir un incendio en unos remolques de una nave de San Fernando de Henares - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi 300 trabajadores de una nave industrial en la localidad madrileña de San Fernando de Henares han tenido que ser evacuados durante la tarde de este sábado después de que cuatro remolques hayan salido ardiendo, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

Los remolques, aparcados frente a la nave ubicada en la calle Marqueteros, estaban cargados de pequeños electrodomésticos y material electrónico.

Ocho dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid se ha desplazado hasta el lugar y ha evacuado por precaución a los 296 trabajadores de la nave, que no se ha visto afectada. Además, no se ha registrado ningún herido ni intoxicado.

Posteriormente, los bomberos han extinguido el incendio, evitando su propagación a vehículos colindantes y a la propia nave, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.