Casi 500 personas sin hogar han sido atendidas en la Campaña de Frío del Ayuntamiento desde el 23 de noviembre

El Ayuntamiento y SAMUR Social han atendido a 499 personas sin hogar en la Campaña del Frío desde el 23 de noviembre - EUROPA PRESS

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha proporcionado alojamiento y atención social a 499 personas sin hogar desde que arrancó el 23 de noviembre la Campaña de Frío 2025-2026, el dispositivo especial con el que se refuerza la atención en los que las condiciones climatológicas constituyen un factor de riesgo añadido a su situación de calle.

En concreto, de las 499 personas atendidas, 404 son hombres, lo que supone el 81%, y 95 mujeres, el 19% restante. En el caso concreto de las mujeres, se ha observado una mayor demanda que en el mismo periodo de la Campaña del Frío anterior y la ocupación media de los recursos ha alcanzado el 81%, según ha detallado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acompañado por el concejal de Latina, Alberto González, durante su visita al centro de acogida de emergencia Pinar de San José este martes.

La iniciativa, que estará en marcha hasta el 31 de marzo, está dotada con 432 plazas fijas diarias distribuidas entre los centros de acogida de emergencia. El Pinar de San José dispone de 150 plazas, de las que 40 corresponden a centro de día, mientras que el de Vallecas aporta 142 y el Centro Municipal de Urgencias Sociales (CEMUS), 20. También cuenta con establecimientos hoteleros, que suman 120 plazas simultáneas. Además, en jornadas de frío extremo pueden añadirse hasta 24 plazas adicionales.

Durante los 12 primeros días de la campaña, hasta el 4 de diciembre, se han realizado 524 actuaciones de intervención social, con valoración de casos, seguimiento y derivación a otros recursos ajustados a las necesidades de cada usuario. Además, desde el servicio de enfermería se han llevado a cabo 408 actuaciones, incluidas la administración de medicamentos y el seguimiento clínico.