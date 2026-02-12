Casi 800 profesionales combinan formación y atención individualizada para la reinserción del menor infractor

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, presenta la Memoria 2023 de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Casi 800 profesionales combinan formación y atención indivualizada para la reinserción del menor infractor en la Comunidad de Madrid, una labor que ha reconocido este jueves el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

La Real Casa de Postas ha acogido la jornada 'Prevenir para proteger: indicadores y respuestas institucionales frente a la radicalización y el extremismo violento', organizada por la Agencia para la Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) e inaugurada por el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, y el consejero madrileño.

"Somos el único organismo español de intervención especializada con menores presente en el Centro de Conocimientos de la Unión Europea sobre Prevención de la Radicalización y el único ente que ha colaborado tanto en la creación de la Red Nacional de Sensibilización frente a la Radicalización, como en la revisión del Plan Estratégico Nacional de la Lucha contra la Radicalización Violenta", ha defendido García Martín.

El también portavoz del Gobierno regional ha remarcado que "los responsables de este éxito" son los cerca de 800 trabajadores de la ARRMI, "cuya dedicación y compromiso son la base de este proyecto" con el objetivo de que estos jóvenes puedan "volver a integrarse en la sociedad y construir un proyecto de vida".

"En nuestros 17 centros repartidos por toda la región proporcionamos a los jóvenes herramientas para su futuro, entre ellas la formación, facilitando por ejemplo el acceso a la ESO, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y talleres formativos y laborales. La integración laboral es la llave que permite que esas personas puedan integrarse plenamente en la sociedad y que puedan tener herramientas y puedan tener garantías de permanecer en ella", ha sostenido.

Asimismo, ha recordado que estos profesionales también ayudan a crecer a los menores con programas especializados para abordar problemas como la violencia, la drogodependencia, la salud mental, así como desafíos actuales como las bandas juveniles o los procesos de radicalización.

"Precisamente, este último ámbito centra la jornada de hoy: el programa que desarrollamos en la ARRMI para abordar de manera individualizada el extremismo juvenil violento, que puede derivar también en muchos casos de terrorismo", ha apuntado.

Hasta la fecha, los centros de la Comunidad de Madrid ha atendido a 24 menores, derivados por la Audiencia Nacional, con casos relacionados con procesos de adoctrinamiento o autoadoptrinamiento. "Los resultados avalan el trabajo que se desarrolla en esta agencia. Nueve de cada diez menores que pasan por la agencia de la Comunidad de Madrid no vuelven a delinquir", ha destacado García Martín.