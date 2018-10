Castro: "El presidente de la FEMP puede desaparecer pero no puede ser que el PP use instituciones en beneficio propio"

Actualizado 02/05/2009 17:03:04 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, criticó hoy, durante el acto del Partido Socialista de Madrid en la Plaza del Dos de Mayo, que el Partido Popular utilice las instituciones, en especial el Congreso y el Senado, en "beneficio propio".

En declaraciones a Europa Press, Castro reaccionaba así al plante de los miembros del PP en todos las reuniones en las que él acude como responsable de FEMP después de que en diciembre pasado dijese que no entendía que hubiese en la Comunidad tanto "tonto de los cojones que vota a la derecha", y que han motivado, junto con el cierre de la comisión de investigación de los espías, la ruptura de relaciones entre el PSM y el Gobierno regional.

"Cuando un partido que aspira a gobernar un país abandona las instituciones democráticas que más han costado a los ciudadanos conseguir, como es el senado o el Congreso, cualquier situación que se dé, es una respuesta", dijo Castro, al valorar su presencia en este acto del PSM y su ausencia, como cada año, en la recepción oficial de la Puerta del Sol.

"El presidente de la FEMP, no es nada, mañana puede desaparecer. Por tanto, yo no soy enemigo del PP. Ahora, el Senado y el Congreso, que tanto ha costado conseguir para este país y que tantas personas se han quedado por el camino, no es posible que el PP las use en su propio beneficio", indicó.

A su juicio, Aguirre debería pensar que "no puede judicializar la vida política de este país". "No se puede enfrentar al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, al alcalde de Madrid, al responsable de los socialistas, al presidente de la FEMP,... creo que debería usar el diálogo y el acuerdo", sentenció.