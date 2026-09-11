CCOO censura mensaje "racista, machista y nacionalista" de Ayuso en el DER que busca "desviar atención de sus políticas"

Archivo - La Secretaria General de CCOO de Madrid, Paloma López Bermejo, ofrece declaraciones a los medios durante la ofrenda floral ante el monumento El Abrazo, en la plaza de Antón Martín - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha censurado este viernes el mensaje "racista, machista y nacionalista" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región (DER), con el que en su opinión busca "desviar la atención de los efectos de sus políticas y de sus escándalos personales".

Así, ha señalado que las medidas que ha presentado "no son nuevas" y "no solucionan los problemas de la gran mayoría de la ciudadanía madrileña", todo ello salpicado "de racismo, nacionalismo, machismo y llamamientos a contaminar con odio la convivencia de nuestra comunidad", según recoge el sindicado en un comunicado.

Ya en los primeros minutos de su intervención, y hablando de Ceuta, ha afirmado que sembró "semillas de xenofobia al vincular la inmigración con la tensión callejera, la inseguridad, y el deterioro de los servicios públicos". Además, se refirió a que los pasajeros que entran por Barajas "son dirigidos a una ventanilla donde obtener una subvención".

"Esto es absolutamente falso, como bien sabe la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este mensaje es muy peligroso, no todo sirve para sacar réditos electorales y menos si con ello se polariza y se promueve el miedo, el racismo y el odio", ha criticado López, por lo que emplaza a la presidenta a que haga una rectificación sobre este tema.

También, ha subrayado que "es falso" que las personas migrantes sean las responsables del deterioro de los servicios públicos ya que la única responsabilidad en este tema "es de las políticas privatizadoras del gobierno de la Comunidad de Madrid", con el objetivo de los ciudadanos acuden "a los servicios privados, a los que riega económicamente".

Sobre la realidad sociopolítica de Madrid, Paloma López ha constatado que Ayuso vive "en un mundo paralelo" ya que las inversiones obedecen, en gran medida, "a las facilidades para la elusión fiscal en la Comunidad de Madrid". "Anuncia nuevas rebajas fiscales y se enorgullece de no tener impuestos propios, cuando al mismo tiempo se queja de no tener fondos suficientes por culpa del gobierno central", ha apostillado.

"AUSENCIA" DE MEDIDAS POR EL EMPLEO O PARA JÓVENES

En materia de empleo, ha subrayado que hay una "clara ausencia" de medidas para terminar con las brechas laborales de los trabajadores madrileños. Sin embargo, anuncia un plan contra el absentismo laboral elaborado "por empresas sanitarias y mutuas, relegando la voz de los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid".

Sobre viviendo, considera el sindicato que anuncia "medidas antiguas" destinadas "al fracaso, como el Plan Vive". Lamenta que no se anuncien medidas para controlar el precio del alquiler o ampliar el parque de vivienda social. "Habla de que en Madrid se respira libertad, pero no presenta ni una sola medida para mejorar la calidad del aire, ni solucionar los problemas de la incineradora y la defensa de los espacios protegidos o el suelo, que están en grave peligro por la ley LIDER", ha denunciado.

A ello, ha añadido que hay "una total ausencia de medidas para la población joven", y en materia de cultura y deporte se obvia la necesidad de garantizar un acceso asequible a la misma, y reforzar la industria cultural madrileña y el derecho a la cultura.

La propuesta en materia de deporte, afirma la secretaria general de CC.OO. Madrid, se vincula "al deporte de élites", sin incidir en medidas para potenciar el deporte de base, mientras que en justicia no se presenta "ninguna medida para resolver el colapso en los juzgados de lo social, que tiene un acumulado de asuntos sin resolver por encima del conjunto de España".

Alude también a la política universitaria, con medidas "insuficientes", y a la violencia de género, en la que el Gobierno regional vuelve a poner el foco "sobre los hombres que la sufren y se obvia la realidad de la violencia de género sobre las mujeres, mostrando nuevamente el negacionismo del que hace gala".

"Asimismo, insiste en la natalidad en lugar de proponer medidas que permitan a las mujeres elegir con libertad si ser madres o no, porque saben que si lo desean tendrán servicios públicos fuertes, como el 0-3, y si deciden no serlo, no se les pondrán trabas como en la actualidad", ha añadido.

Por último, señala que solo hace mención a las víctimas del terrorismo de ETA, con quienes se solidarizan, pero lamentan que obvie a las víctimas del terrorismo yihadista asesinadas en Madrid.

En conclusión, López ha subrayado que el discurso de Ayuso se destina a "enfrentar a la sociedad, azuzando el odio contra los inmigrantes, las mujeres, otros territorios de España y buscando desviar la atención de los efectos de sus políticas y de sus escándalos personales".