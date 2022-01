CCOO critica una "huida más hacia adelante" de la Comunidad con las ratios para no abordar "verdaderos problemas"

Reprocha al Gobierno regional "la lentitud en la sustitución del profesorado y la falta de rigor de los protocolos"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid ha criticado este viernes una "huida más hacia adelante" de la Comunidad de Madrid, que ha anunciado hoy la inversión de 156 millones para realizar obras en centros y adaptarlos a la bajada de ratios, para no abordar los "verdaderos problemas" de la educación.

Así, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, ha subrayado que los colegios madrileños, que en olas anteriores funcionaron como "dique de contención de la pandemia", se han convertido ahora en "el principal foco de propagación del coronavirus en la región".

Galvín ha expresado la preocupación que le transmiten desde los centros educativos porque desde el inicio de las clases tras las fiestas navideñas la situación "ha ido empeorando cada día", según recoge el sindicato en un comunicado.

Entre las causas, CC.OO. ha apuntado a "la lentitud en la sustitución del profesorado y personal educativo y la falta de rigor de los protocolos, así como la falta de ventilación mecánica en las aulas". De hecho, ha criticado que la única medida de protección es abrir las ventanas.

"El profesorado y el personal educativo no se están sustituyendo con agilidad. La falta de profesionales ronda el 8%, cifra que permanece estable y no disminuye porque cuando vuelve un profesional de su confinamiento otro lo inicia por dar positivo o tener una circunstancia en la familia que le obligan a ello", ha explicado Galvín.

CRITERIOS "MUY DISPARES"

A ello, ha añadido que incluso hay perfiles profesionales que no están siendo sustituidos". "Son aquellos que trabajan junto al profesorado para que los centros funcionen, pero que la Consejería de Educación no los considera esenciales y o bien no los sustituye o los trámites se dilatan hasta al punto de que hay casos en los que están esperando la sustitución desde noviembre", ha apostillado.

En concreto, ha subrayado que esta circunstancia reviste especial gravedad en centros en lo que se atiende a alumnado con especial necesidad, en los centros de Educación Infantil, o en figuras concretas que están apoyando al alumnado escolarizado en aulas TEA o en las Escuelas Infantiles.

Sobre los protocolos, también ha reprochado su "falta de rigor" ya que cuando los centros y las familias consiguen que les cojan el teléfono, Salud Pública

les aplica "criterios muy dispares".

"No podemos encontrar centros que con un número mayor a cinco contagios no los consideran brotes y no confinan el aula, otros que sí, y otros que tienen que esperar a tener 8, 10 y hasta 15 casos de contagio para poder confinar el aula", ha informado.

La Federación de Enseñanza ha asegurado que la solución a este problema hubiera sido "fácil y sencilla": haber mantenido la bajada de ratios que funcionó el curso pasado, así como ampliar las jornadas del profesorado y personal educativo que ahora tienen media jornada, un tercio o dos tercios de jornada para realizar apoyo y sustituciones.

En la misma línea, para las sustituciones de los distintos perfiles profesionales del personal educativo CC.OO. consideera que debería contarse con una lista específica para sustituciones inmediatas.

"La sensación en los centros educativos es de abandono por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Ayuso. Han abandonado la educación a su suerte porque no está entre sus prioridades que Madrid cuente con un sistema educativo con los recursos humanos y materiales necesarios para responder a las necesidades de todo el alumnado", ha esgrimido.