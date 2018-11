CCOO critica que Madrid Central no tenga un enfoque "social" y se sustente en la máxima de "quien paga puede contaminar"

Publicado 08/11/2018 17:03:13 CET

CCOO ha criticado que las medidas de movilidad de Madrid Central son "discriminatorias" porque no recogen un enfoque "social" y se sustentan sobre la máxima de "quien paga puede contaminar".

En un comunicado, el sindicato ha cargado contra el enfoque de Madrid Central al opinar que se permite contaminar si el vehículo es de un residente, si se aparca en un parking de pago o si se utiliza una compañía de car-sharing.

"Pero no te permiten contaminar, si vas puntualmente a un hospital, a la universidad, a un juzgado, a una biblioteca o un museo, con lo que limita derechos fundamentales que solo pueden ser ejercidos gracias a la movilidad, para las personas que residen a cierta distancia de los servicios esenciales", subraya CCOO.

A su juicio, el Ayuntamiento de la capital cambia la máxima de "quien contamina paga" dirigido a productores por el "quien paga puede

contaminar" dirigido a consumidores.

"Adicionalmente, un particular o empresa que tiene dinero para cambiar sus vehículos por ECO estará encantado, podrá circular cómodamente y aparcar, por el contrario quien no disponga de dinero para ello, sea particular o empresario, vera eliminado su derecho a la movilidad en vehículo de combustión sin nuevas alternativas d transporte colectivo", insiste.

Por tanto, recrimina al Ayuntamiento que se apuesta en Madrid Central por "paliar solo el problema de la contaminación, sin soluciones realmente efectivas, solo parciales y discriminatorias, incrementado otros problemas de movilidad, e impulsando negocios privados que distan mucho de ser sostenibles y eficaces".

Cree también que el Consistorio no apuesta por el transporte colectivo público y no incrementa rutas de autobuses de EMT ni acuerda con la Comunidad de Madrid "incrementos de frecuencia en Metro, ni aumento del horario". También lamenta que no se ponga en marcha con Fomento mejoras en intercambiadores de transporte ni nuevos aparcamientos gratuitos disuasorios fuera de la M-30.

"Es urgente que el transporte público en Madrid disponga de una financiación diferente a la actual, es necesaria una ley de financiación del transporte en la Comunidad de Madrid, donde tanto el Gobierno central, el regional y los ayuntamientos realicen las aportaciones necesarias para evitar la situación que se avecina", apostilla CCOO.

Finalmente, cree necesario "un plan ambicioso de mejora y priorización del transporte público, para que sea atractivo al ciudadano y no produzca el rechazo actual con la situación de los últimos meses con aglomeraciones, averías constantes y parches permanentes".