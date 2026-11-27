La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, y la de UGT Madrid, Susana Huertas, se reúnen con el secretario general del PSOE-M, Óscar López. - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid se ha mostrado "esperanzado" en que este domingo se pueda reeditar el Gobierno de coalición de izquierdas en España, mientras que UGT Madrid ve "ilusión" hacia un "futuro de cambio" para que " vivir sea cada vez más fácil y no más difícil que es lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid".

Así lo ha trasladado la secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, y su homóloga de UGT Madrid, Susana Huertas, tras reunirse con el secretario general del PSOE-M, Óscar López, y miembros de la candidatura socialista al Congreso y al Senado.

López no solo ha fijado la mirada en las elecciones de este domingo, sino que ha afirmado también sentirse "esperanzada" para las elecciones de mayo y que haya "una situación de cambio en la Comunidad de Madrid".

"Sabemos cuáles son los elementos centrales en muchas materias, vivienda, derechos laborales, derechos sociales, las políticas públicas, los servicios públicos y evidentemente en ese marco de coincidencia iremos trabajando, iremos desarrollando, implementando también cada uno en nuestros ámbitos diferentes medidas y diferentes alternativas", ha planteado la secretaria general de CC.OO., quien ha insistido en que el "encuentro ha sido fructífero, ha sido ilusionante y ha sido alentador".

En la misma dirección ha apuntado Susana Huertas, quien ha garantizado que su sindicato estará "siempre del lado de aquellas organizaciones políticas" que se sienten "a negociar y a hablar de la clase trabajadora".

Ha explicado que en la reunión han pedido una subida salarial para poder hacer frente a una vivienda digna y también unos servicios sociales y públicos de calidad.

"Todo eso lo que va a hacer es ilusionarnos hacia un futuro de un cambio que nuestra ciudadanía necesita, que nuestra ciudadanía y nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, los trabajadores y las trabajadoras de la Comunidad de Madrid, necesitan", ha reivindicado.

Por último, Óscar López ha agradecido a los sindicatos su presencia y ha afirmado que comparten "diagnóstico" tanto para estas elecciones generales como para las autonómicas de mayo.

Ha reivindicado su labor frente a los que les "insultan" como, ha señalado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Detrás de cada subida del salario mínimo ha habido por supuesto un Gobierno de progreso, pero también los sindicatos. Detrás de cada reforma laboral de cada contrato estable de cada subida de pensiones han estado siempre los sindicatos", ha loado.