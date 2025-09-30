CCOO exige 10.000 millones más en los Presupuestos de 2026 y denuncia "propaganda" de años anteriores

Archivo - La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, declara ante los medios. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Madrid ha reclamado este martes un incremento mínimo de 10.000 millones de euros en los próximos Presupuestos de la Comunidad para 2026 con la intención de reforzar sanidad, educación, vivienda y servicios sociales, y ha señalado que cada año se han repetido anuncios de inversión que no se han ejecutado.

La secretaria general del sindicato en la región, Paloma López, ha presentado los datos del informe 'Diagnóstico y perspectivas de CC.OO. de Madrid ante los Presupuestos de la Comunidad de Madrid' para adelantarse a "la propaganda que hace el Gobierno regional" con las cuentas.

Esta presentación se produce a un mes del fin del plazo para presentar la aprobación de las cuentas en el Consejo de Gobierno, hasta el 31 de octubre, para su posterior debate en la Asamblea regional.

López ha indicado que el Ejecutivo autonómico "ha anunciado inversiones y gastos que luego no se han materializado" en anteriores ocasiones, por lo que, ha afirmado, los Presupuestos "se han convertido en un ejercicio de propaganda anual".

El documento calcula que alcanzar la media nacional de gasto sanitario requeriría 5.409 millones de euros adicionales, mientras que en Educación serían 4.418 millones más. Madrid ha gastado 1.719 euros por persona en Sanidad, frente a los 1.890 de media estatal, y 4.744 euros por estudiante, la cifra más baja del país frente a los 6.345 de prometido, según la organización.

CC.OO. ha calculado que un aumento del gasto equivalente al 2% del PIB regional habría permitido generar entre 60.000 y 70.000 empleos públicos. López ha señalado que esa inversión supondría refuerzos en Sanidad y Educación, pero también en Bomberos, Transportes y Administración, con impacto en la calidad de los servicios.

AUMENTA LA "BRECHA" EN EMPLEO PÚBLICO

El sindicato ha advertido de que la "brecha" en empleo público respecto a la media nacional se ha ampliado desde 2020, pasando de 1,6 a 2,1 puntos porcentuales en 2025. Han incidido en que esta falta de personal ha repercutido en ámbitos como las residencias de mayores.

En Vivienda, el informe refleja que serían necesarios 6.323 millones de euros para disponer de un parque público suficiente, lo que supondría 5.900 millones más que el Presupuesto actual. López ha subrayado que esa cifra coincide con lo que la Comunidad "ha dejado" de recaudar con la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Por otra parte, en materia social, el asociación sindical ha denunciado que "prácticamente" ya no existe una Renta Mínima de Inserción (RMI). Mientras en 2019 se destinaron 134 millones de euros, en 2024 la cifra se redujo hasta 4,3 millones, según sus datos.

REDUCCIÓN DE LOS INGRESOS REGIONAL

El sindicato cree que la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar más de 6.000 millones de euros al año en beneficios fiscales, especialmente en Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. López considera que este modelo de baja fiscalidad "ha consolidado un esquema basado en la privatización, en la externalización de servicios y en una gestión opaca con intereses particulares detrás".

En Igualdad, López ha afirmado que la falta de servicios públicos ha trasladado a las mujeres la carga de cuidados y ha reclamado que toda la atención en este ámbito sea prestada desde el sector público.

El sindicato ha recordado que la Comunidad de Madrid dedica un 10,1% de su PIB al gasto autonómico, 7,4 puntos menos que la media de comunidades autónomas. Esa diferencia se concentra sobre todo en sanidad (-1,9 puntos), educación (-1,3) y cultura (-0,1), pero también en servicios sociales y promoción social (-0,5).

En Sanidad, la ejecución presupuestaria de 2024 ha superado en un 33% lo inicialmente previsto, con un gasto final de 13.461 millones, según han apuntado. El incremento se ha debido principalmente a conciertos con la sanidad privada (+988,9 millones) y a compras de material y productos farmacéuticos (+1.431,4).

En paralelo, la atención primaria ha recibido el 10,7% del gasto sanitario total, frente al 13,9% de media estatal, lo que ha dejado a Madrid con un centro de salud por cada 26.251 personas, frente a uno por cada 15.914 en España.

20% DEL PRESUPUESTO PARA CONCIERTOS EDUCATIVOS

En educación, el informe señala que el 20% de las cuentas públicas de 2025 (1.354 millones de euros) se ha destinado a conciertos educativos. Madrid ha sido la segunda comunidad que más ha destinado a financiar centros privados, con un 18,3% del gasto educativo, frente a una media estatal del 13,8%.

El 43,7% del profesorado trabaja en centros privados o concertados y casi el 30% de los centros educativos de la región son privados, frente al 12,3% estatal. En vivienda, los precios han crecido un 57,5% desde 2019 en la región y un 55% en la ciudad de Madrid. El metro cuadrado se ha situado en 4.283 euros en la Comunidad y en 5.642 en la capital, que se ha convertido en la ciudad más cara del país, según la organización.

CC.OO. también ha expuesto que el alquiler también ha subido un 42,6% en la región en ese periodo, hasta los 20,1 euros por metro cuadrado, con un esfuerzo medio de los hogares madrileños del 36,4% de su renta total. Junto a ello, el informe apunta a que en el ámbito productivo, el valor añadido de la industria manufacturera se queda por debajo del 5,4% del PIB regional en 2023.