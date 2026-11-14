CCOO Madrid censura la actuación "absolutamente lamentable y desproporcionada" de la Policía en la huelga

Cargas policiales tras la manifestación por la huelga general del 11N en el centro de la ciudad, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha censurado este sábado la actuación "absolutamente lamentable y desproporcionada" de la Policía Nacional durante la huelga general del 11 de noviembre en piquetes y la manifestación que se desarrolló por la tarde en el centro de la capital a favor de la vivienda.

"Lo que me sorprende todavía es que mantuviéramos la calma como la mantuvimos. Pero bueno, nosotros no somos como ellos, somos gente civilizada y realmente estábamos allí para cumplir nuestro trabajo, cosa que se nos impidió. Es una pena que la Policía esté campando a sus anchas y que no haya ninguna forma de poderlos controlar", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al acto de conmemoración de los 50 años del sindicato en Madrid.

En concreto, la secretaria general madrileña ha lamentado especialmente la actuación que se llevó a cabo por la tarde en una manifestación que fue "absolutamente pacífica" y cree que se deben "depurar responsabilidades", no solo de un hecho puntual, sino de la situación general de la Policía en su conjunto.

En concreto, el miércoles por la noche la tensión se apoderó de la Gran Vía tras la manifestación por la vivienda con el registro de cargas policiales en el entorno de Plaza España y cuatro detenidos por atentado contra la autoridad y desorden público.

Poco antes de las 21 horas, cuando la marcha llegaba a su fin, un cordón policial impedía el paso al entorno de la Plaza de España. Durante media hora, según precisaron fuentes presenciales a Europa Press, agentes y manifestantes estuvieron enfrentados cara a cara de forma pacífica.

Cuando dicho cordón policial se abrio tuvieron lugar fuertes cargas, con los agentes tratando de evitar cualquier conato de disturbio y la contención del lanzamiento de objetos. La Policía lanzó gas pimienta entre los manifestantes.