CCOO pide un plan de rescate para afectados por la crisis y vaticina que a principios de 2021 desaparecerán los ERTEs

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, ha solicitado a la Comunidad de Madrid un plan de rescate para los afectados por la crisis del Covid-19, reforzar el SEPE y mejorar sus sistemas telemáticos, y ha vaticinado que en el primer trimestre de 2021 desaparecerán los ERTEs.

Durante la presentación del informe 'Los efectos de la crisis del Covid-19 en la población trabajadora madrileña', Cedrún ha reconocido que la pandemia ha provocado una situación "excepcional" en materia del mercado laboral al que "ha golpeado con fuerza" y haya afectado al cierre total de establecimientos.

El secretario general de CCOO Madrid ha recordado que el crecimiento del desempleo se ha detenido y el número de personas paradas ha bajado en 2.160, por lo que la cifra se sitúa en 417.199 y, aunque el paro en las primeras semanas no se percibía desigual, en los últimos dos meses "se está feminizando".

Así, ha puntualizado que el sector que más afiliación perdió en mayo es sanidad y servicios sociosanitarios, con 4.640 personas afiliadas menos, al que le sigue el sector de la educación, con 1.276 afiliados menos. Ha tildado de "muy preocupante" también la situación del sector de las actividades artísticas y recreativas, el sector de la construcción y el de la administración pública.

Pese a que considera que los ERTEs han sido "dique de contención" ante la pérdida de empleo, ha reconocido que no dejan de ser "temporales" y que no pueden estar "permanentemente" actuando con ellos las empresas. Por ello, ha vaticinado que a la vuelta del primer trimestre de 2021 empezarán a desparecer los ERTEs y, entonces, "el sector privado no va a ser capaz de recuperar el volumen de empleo que tenía antes de la pandemia".

"POSIBILIDAD DE QUE CREZCA LA BRECHA DE GÉNERO"

Asimismo, el secretario general de CCOO Madrid ha lamentado que no se estén respondiendo a las necesidades de rastreo, que no llegan ni a los 40 rastreadores para contener los contagios. A su juicio, necesitan un "replanteamiento" porque si vuelve a haber otro repunte en la Comunidad de las mismas condiciones va a existir "el mismo problema".

Así, cree que es el momento de poner en marcha un plan de inversiones

para promover la actividad económica en el sector público, ya que hay dinero del Estado para ello (3.400 millones que se han trasferido al Gobierno regional) y ha indicado que con el acuerdo europeo "habrá muchos más recursos".

En cuanto al SEPE, Cedrún ha señalado que la crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto la "debilidad de un servicio público" que ha sido sometido "durante más de una década a recortes de plantilla y que necesita abordar una mejor dotación y modernización"

"La Comunidad necesita un plan de rescate de las personas afectadas por la crisis social que ha generado el Covid, porque no ha llegado el ingreso mínimo vital y no va a llegar todo el que tiene que llegar hasta septiembre. Si esta Comunidad tiene capacidad para endeudarse y recaudar más fiscalmente no es de recibo que en pandemia no hayamos conseguido la pobreza cero", ha sostenido Cedrún.

En este punto, el secretario general de CCOO ha puesto de relieve la necesidad de la mejora del sistema de protección de las personas, reforzar servicios públicos, impulsar la reconstrucción que permita el desarrollo de sectores tecnológicos, reforzarse las políticas de empleo y tener en cuenta las necesidades de conciliación, sobre todo ahora con el teletrabajo. Además, ha alertado de que los datos de estos dos últimos meses preocupan por la posibilidad de que la brecha de género crezca aún más.

"Madrid tiene que abordar un cambio de rumbo basado en reforzar los servicios públicos, garantizar la sanidad, y los servicios sociales y los cuidados para evitar que una nueva crisis provoque de nuevo un colapso sanitario y económico (...) Sin embargo, la única apuesta del Gobierno regional es la de promover el sector de la construcción de obra nueva incrementando la edificación. Una apuesta que puede generar muchos beneficios a unos pocos pero con un impacto en el empleo más escaso y menos estable", ha expuesto Cedrún.