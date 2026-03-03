CCOO ve "insuficiente" la inversión a universidades y UGT exige paralizar los planes de recortes

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación universitaria por la educación pública, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO ha tildado de "insuficiente" la inversión que se ha anunciado este martes para las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, mientras que UGT ha exigido paralizar los planes de recortes que se han aprobado en centros universitarios como la Complutense.

Así lo han manifestado en declaraciones a Europa Press después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya firmado con los seis rectores el nuevo modelo de financiación plurianual elaborado por el Gobierno regional.

La dirigente madrileña ha detallado que los centros obtendrán 14.790,7 millones de euros en el periodo 2026-2031, lo que supone disponer anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad, prácticamente el doble que en la actualidad.

Además, tendrán acceso a dos tipos de fondos extraordinarios: uno de Convergencia, orientado a corregir desequilibrios y equilibrar el déficit de aquellos centros que lo requieran; y un fondo adicional que permitirá corregir y compensar los efectos de la aplicación del nuevo modelo y ofrecerá financiación para proyectos singulares a las universidades con el objetivo de incrementar su competitividad.

Sin embargo, el secretario de Universidad de la Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid, Jesús Escribano, ha recordado que todavía no se conocen los detalles del texto firmado, pero cree son "unas cantidades totalmente insuficientes".

"No se plantea una solución clara para la situación de algunas universidades, como pueda ser la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Rey Juan Carlos (URJC), con unos déficits presupuestarios bastante importantes", ha remarcado en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha pedido aclarar de dónde sale el dinero y si esto "va a tener consecuencias" en los centros, poniendo de ejemplo a la Complutense, que recientemente ha aprobado un Plan Económico Financiero (PEF) para hacer frente a su déficit estructural.

"Estamos hablando de un plan que no ataca de raíz la infrafinanciación crónica de las universidades públicas barileñas. En todo caso pues nos reservamos a hacer un análisis más detallado cuando tengamos el texto del acuerdo", ha insistido.

UGT PIDE PARALIZAR LOS RECORTES

Por su parte, el secretario del sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, Javier Becerra, ha reclamado a las universidades la "restitución de los derechos laborales perdidos durante los últimos años" y la paralización de los planes de recortes aprobados recientemente.

"La Comunidad de Madrid se ve obligada a llegar a un acuerdo con los rectores para frenar la crisis por la infrafinanciación del sistema universitario público de Madrid. Es una victoria del conjunto de la comunidad universitaria cuyas movilizaciones han sido fundamentales para llegar al acuerdo firmado hoy", ha expresado.

Considera el sindicato que "será necesario revisar la evolución de cada una de las partidas para determinar cuál es el incremento de este plan, que va asociado a la obligación, por parte de las universidades, de implementar sistemas de contabilidad analítica, controles de auditoría internos y externos y planes estratégicos con una duración de cinco años".

"Hemos echado en falta un agradecimiento a la comunidad universitaria y, en especial, al conjunto de sus trabajadores, que durante estos años han soportado las consecuencias de la infrafinanciación sobre sus salarios y condiciones laborales", ha indicado.

Por otra parte, UGT ha trasladado que exigirán en las mesas de negociación la restitución de "los derechos laborales y la recuperación salarial". Ha asegurado que velará por que los campus de la región "sigan estando al servicio de la ciudadanía y no de intereses privados".