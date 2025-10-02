CEIM acusa al Gobierno central de "perpetuar" el paro estructural y destaca que Madrid lidera creación de empleo estable

Una oficina del SEPE, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha acusado al Gobierno de España de "perpetuar" el paro estructural y ha destacado que la Comunidad de Madrid lidera la creación de empleo estable.

Lo ha manifestado este jueves el portavoz de CEIM, Francisco Aranda, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 0,73% en septiembre con 2.034 desempleados más en relación al mes de agosto, hasta alcanzar la cifra global de 278.056 personas en paro.

Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a septiembre de 2024, se han registrado 13.614 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 4,67%.

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante septiembre creció un 1,23% en relación al mes anterior, y ganó una media de 45.903 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este jueves.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 2,87% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 105.552 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la Comunidad de Madrid llega hasta las 3.779.782 personas.

"La economía de la Comunidad de Madrid sigue combatiendo con éxito las erráticas políticas laborales provenientes del Gobierno central que castigan la contratación. Solo en el mes de septiembre la afiliación ha crecido en casi 50.000 personas y durante el último año aproximadamente una de cada cuatro nuevos afiliados era de la región", ha apuntado Aranda.

La patronal madrileña ha cargado contra el Ministerio de Trabajo por plantear "más burocracia" para el tejido productivo y "más tiempo a la gestión improductiva" en forma de "un utópico registro telemático de jornada, impracticable en algunas actividades y vulnerador de la intimidad de los trabajadores".

"Mientras los impuestos y la inflación merman la capacidad adquisitiva de los trabajadores y el Gobierno no es capaz de sacar adelante una Ley de Presupuestos desde hace tres ejercicios, se criminaliza a los creadores de riqueza, ahuyentando la inversión y penalizando el ahorro", ha censurado.

Asimismo, CEIM ha estimado que mientras se sigan incrementando los costes de Seguridad Social sobre el empleo "no será posible revertir una situación de paro estructural, que además sirve de caldo de cultivo para una cascada de prestaciones públicas desincentivadoras de la búsqueda de empleo".

"Más del 82% de los parados tienen prestación, un 5,5% más que año anterior, con una cuantía media mensual de 984 euros, por lo que el incentivo para aceptar un trabajo con el salario mínimo es prácticamente nulo (200 euros al mes)", ha alertado.