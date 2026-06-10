CEIM cree que la imagen de Madrid sale "reforzada" tras la visita del Papa León XIV: "Nos sentimos satisfechos"

Archivo - El presidente de CEIM, Miguel Garrido, interviene durante la inauguración de la II edición de Madrid Leaders Forum, en el Teatro Goya Multiespacio de Madrid, a 4 de octubre de 2023, en Madrid (España). Madrid Leaders Forum es una iniciativa impu - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha señalado que la imagen de la capital sale "reforzada" tras la visita del Papa León XIV en la ciudad y ha recalcado que los madrileños "se sienten muy reconfortados y satisfechos".

Así lo ha manifestado este miércoles en declaraciones a Europa Press, en las que ha agradecido al Pontífice "su entrega" durante su estancia en la ciudad, donde "ha sacado tiempo para encontrarse con los ciudadanos en las calles y con los distintos colectivos y sectores".

"Ha dejado desde luego discursos e intervenciones profundas y comprometidas que a todos, de alguna manera, nos interpelan. También tenemos que significar el ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid, que ha soportado los inconvenientes y ha participado en los distintos actos, trasladando su calor y afecto al Santo Padre", ha destacado.

Asimismo, Garrido ha subrayado la "impecable gestión" de los servicios públicos, de la Policía y los servicios de seguridad por "mantener el orden y el funcionamiento de la ciudad en unos días de tanta tensión y actividad".