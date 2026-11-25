Archivo - El presidente de CEIM y vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido, durante un Foro de la Nueva Economía, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE ha celebrado este miércoles la gala de entrega de sus Premios 2026 en el Auditorio Nacional, donde ha reconocido la labor de Iberdrola, Integrasys, Normon e Iveco por "su contribución al desarrollo económico y social de la región".

Según ha informado la patronal madrileña en un comunicado, el Premio CEIM a Empresa Emblemática de la Comunidad de Madrid ha recaído en Iberdrola por haber generado "un impacto económico de casi 10.000 millones de euros en Madrid en los dos últimos años --unos 5.000 millones de euros cada ejercicio--, ratificando así su papel como uno de los principales motores económicos de esta comunidad autónoma".

Por su parte, el Premio CEIM a Pyme del Año ha sido para Integrasys, empresa tecnológica con sede en Las Rozas especializada en el desarrollo de soluciones de software para la protección de las comunicaciones por satélite, la guerra electrónica, la gestión del espectro radioeléctrico y la vigilancia espacial.

Asimismo, CEIM ha concedido dos menciones especiales a Normon e Iveco, que han recibido las distinciones a la Trayectoria Industrial y Filial Ciudad de Madrid, respectivamente.

La gala, presentada por la periodista Ana Samboal, ha sido inaugurada por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, y clausurada por el presidente de CEIM, Miguel Garrido.

Durante su intervención, Albert ha destacado que estos premios reconocen "una forma de entender la economía y la convivencia, que es la de quien arriesga, madruga, innova y asume cada mes la responsabilidad de pagar las nóminas".

Así, ha recordado que quien crea riqueza "solo pide reglas claras, un entorno que no le ponga zancadillas y la certeza de que lo que gane hoy podrá reinvertirlo mañana".

Por su parte, Garrido ha felicitado a los premiados por "su gran contribución a la sociedad madrileña" y ha defendido que "el empleo no lo crean los decretos, lo crean las empresas".

"Las empresas no son entes abstractos, detrás de cada una, de grandes y pequeñas, hay personas valientes y ambiciosas, que arriesgan y se esfuerzan para sacar adelante su proyecto", ha puntualizado.

Asimismo, ha reivindicado que estos premios sirven para "levantar la voz por todos esos héroes, la mayoría desconocidos, que contribuyen a crear riqueza y empleo para el conjunto de la sociedad".

IBERDROLA, CASI 10.000 MILLONES DE IMPACTO ECONÓMICO EN DOS AÑOS

Iberdrola, reconocida como Empresa Emblemática de la Comunidad de Madrid, se ha consolidado como una de las compañías que "más aporta a la región". Su contribución fiscal se ha incrementado más de un 11% en 2025, hasta rozar los 600 millones de euros.

Durante ese mismo ejercicio, la compañía realizó compras "a más de 1.200 proveedores en Madrid" e incrementó sus inversiones un 14%, hasta alcanzar los 270 millones de euros, contribuyendo así a "la vertebración del territorio y a la creación de oportunidades industriales y de innovación en un mercado en crecimiento, con un alto componente exportador".

Durante su intervención, la consejera delegada de i-DE, Eva Mancera, ha destacado que la compañía gestiona más de 31.000 kilómetros de líneas de baja y media tensión y más de 1.300 kilómetros de líneas de alta y muy alta tensión, además de contar con más de 16.500 centros de transformación en servicio y 142 subestaciones.

INTEGRASYS, MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA TECNOLÓGICA

Integrasys, galardonada con el Premio CEIM a Pyme del Año, cuenta con más de 35 años de experiencia y presencia internacional. La compañía apuesta por "la innovación y el talento" mediante el desarrollo desde la Comunidad de Madrid de tecnologías propias que contribuyen a "mejorar la seguridad y la protección de las comunicaciones".

Su consejero delegado, Álvaro Sánchez García de Viedma, ha asegurado que recibir este premio supone "un orgullo y un reconocimiento al esfuerzo" de todo el equipo.

"Llevamos más de tres décadas demostrando que desde Madrid podemos desarrollar tecnología de vanguardia y competir a nivel internacional en sectores como el espacio y la defensa. Este premio nos anima a seguir creciendo, innovando y contribuyendo al desarrollo tecnológico de nuestra región", ha resaltado.

NORMON PREVÉ INVERTIR 218 MILLONES DE EUROS

Por su parte, Normon, distinguida con la mención a la Trayectoria Industrial, lleva casi 90 años vinculada a Madrid. Desde sus orígenes como compañía familiar hasta convertirse en "uno de los laboratorios farmacéuticos de referencia en Europa", ha mantenido su apuesta por "desarrollar y fabricar medicamentos en la región, contribuyendo al crecimiento de su tejido industrial".

La evolución de la compañía, impulsada por "la innovación, la inversión, la tecnología y el talento" de sus profesionales, le ha permitido ampliar su capacidad industrial, generar empleo y responder a las necesidades de pacientes y profesionales sanitarios.

Actualmente, Normon cuenta con dos plantas de fabricación en Tres Cantos y contribuye "al abastecimiento de medicamentos y al acceso a tratamientos de calidad en más de 90 países". Su compromiso con la fabricación en España busca reforzar la autonomía estratégica del sistema sanitario y reivindicar la aportación de la industria madrileña a la salud.

"Este reconocimiento tiene un significado especial por nuestro vínculo con Madrid, donde hemos construido nuestra historia y hemos elegido seguir creciendo", ha subrayado su presidente, Jesús Govantes Esteso, quien ha avanzado que la compañía prevé invertir 218 millones de euros en los próximos años para reforzar "la producción en España".

IVECO EXPORTA EL 85% DE LOS VEHÍCULOS QUE FABRICA EN MADRID

Con una trayectoria de más de 75 años en España, Iveco, reconocida con la mención Filial Ciudad de Madrid, cuenta con dos centros de producción en Madrid y Valladolid y cerca de 4.000 profesionales en el país.

Su planta madrileña, la única fábrica de camiones de España, tiene "una relevancia estratégica para el grupo", al ser la única instalación del país en la que produce su gama pesada de vehículos industriales. El 85% de los vehículos fabricados en esta planta se destina a la exportación.

Al recoger la distinción, su presidente y director general en España y Portugal, Ruggero Mughini, ha destacado que la industria es "uno de los grandes activos de Madrid y un elemento esencial para el desarrollo económico y social de cualquier territorio".

"Nuestra planta de Madrid es un reflejo de ese compromiso y del trabajo de miles de profesionales que contribuyen a mantener viva una actividad industrial estratégica para el país", ha señalado.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES FERROVIARIOS

La entrega de premios ha concluido con un homenaje de los empresarios madrileños a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda ocurridos este año en España, con una mención especial a Fátima Báñez, "un referente para el mundo asociativo madrileño y español".

La Orquesta Camerata Musicalis, acompañada de un coro, ha interpretado el 'Ave Verum Corpus' de Mozart en su recuerdo.