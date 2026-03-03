CEIM reivindica a Madrid por ser la región con más afiliados de España y la "más atractiva" para los desempleados

Varias personas hacen cola en una oficina de empleo, a 3 de marzo de 2026, en Alcorcón, Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.584 personas en febrero en relación al mes anterior (+0,1%), su mayo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha reivindicado este martes a la Comunidad de Madrid por ser la región que más afiliado de España y ha subrayado que es la "más atractiva" para los desempleados, registrando así una "subida de inscripciones nuevas en el paro".

Así lo ha manifestado en un comunicado tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 1,33% en febrero con 3.694 desempleados más en relación al mes de diciembre, hasta alcanzar la cifra global de 282.283 personas en paro en la región.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a febrero de 2025, se han registrado 9.459 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,24%.

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de febrero subió un 0,33% en relación al mes anterior, y ganó una media de 12.806 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 2,85% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 106.943 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.857.701 personas.

"Madrid es la que más afiliados tiene de España, creando el 23% de todos los puestos de trabajo en el último año. Ello configura esta región como la más atractiva para los desempleados del resto del país, por lo que registra la mayor subida de inscripciones nuevas en el paro en el mes de febrero", ha defendido la patronal madrileña en un comunicado.

RECHAZA LA SUBIDA DEL SMI

A nivel nacional, CEIM ha cargado contra el "imparable ascenso" de la recaudación por cotizaciones sociales y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que "traen como consecuencia el aumento del paro de los jóvenes en un 4,7% y la cada vez más frecuente utilización de la contratación temporal".

Para tener un mapa "completo" de la situación del mercado de trabajo, la patronal ha indicado que hay que sumar a los 2.442.646 parados los más de 1,3 millones de ocupados que figuran inscritos como demandantes de empleo. Esta cuestión "obedece a una tendencia creciente al pluriempleo en un contexto de imparable recaudación fiscal, que no se traduce en mejora alguna de los servicios públicos".

"Lamentamos que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos planteen que al SMI deban sumarse en todo caso los pluses pactados en convenio colectivo, lo que supondría el golpe definitivo a la negociación sectorial, así como una espiral de costes salariales inasumibles para el tejido empresarial español, compuesto mayoritariamente por muy pequeñas empresas y autónomos", ha remarcado.

Asimismo, los empresarios madrileños han indicado que la demanda de empleo crece "más deprisa que la capacidad para crear puestos de trabajo", a la vez que han alertado de que los subsidios de desempleo "se incrementan un 11% y la cuantía media de la prestación alcanza 1.040 euros, es decir, el incentivo para aceptar un puesto de trabajo no llega a 200 euros".

Por todo ello, CEIM ha reclamado trabajar en fórmulas que "liguen claramente prestación y búsqueda activa de empleo, así como mejorar la capacitación de los desempleados para poder cubrir los puestos en sectores que tiene vacantes".

Además, ha exigido trabajar "sustancialmente" las cotizaciones sociales para nuevas contrataciones, especialmente jóvenes y parados de larga duración; permitir a las mutuas intervenir en la duración indebida de las bajas laborales; indexar la reciente subida del SMI y costes sociales en contratas públicas; y compatibilizar las medidas recaudatorias con la productividad.