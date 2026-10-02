CEIM reivindica el "peso de Madrid" en la economía española al concentrar el 20% del PIB y de la contratación

Archivo - El presidente de CEIM y vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha reivindicado este viernes el "peso de Madrid" en la economía española, al generar el 20% de la riqueza nacional y concentrar el 20,01% del crecimiento anual de la afiliación, al tiempo que ha destacado que el 60,5% de los nuevos cotizantes registrados en septiembre corresponde a la Comunidad de Madrid.

Así lo ha señalado la patronal madrileña en un comunicado, tras conocerse los datos de paro publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, contratación y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al pasado mes de septiembre, que, a su juicio, reflejan que Madrid "sigue atrayendo empresas y creando empleo".

CEIM ha subrayado que la tasa de contratación indefinida de la región supera en seis puntos porcentuales la media nacional y que las empresas madrileñas han creado 148.000 puestos de trabajo durante los últimos doce meses.

No obstante, la organización ha indicado que el aumento anual de 5.229 personas inscritas en las listas del paro en la Comunidad de Madrid se explica, según ha defendido, por la llegada de más personas que buscan empleo a la región.

INICIO DEL CURSO ESCOLAR

En el conjunto nacional, CEIM ha destacado que el sector educativo creó 60.323 puestos de trabajo durante septiembre por el inicio del curso escolar, de modo que esta actividad concentró cerca de dos tercios de los 92.327 nuevos afiliados registrados en el mes.

Más allá de este incremento, que ha calificado de coyuntural, la patronal ha advertido de que el mercado laboral mantiene "dificultades estructurales". En concreto, ha señalado que hay 4,2 millones de personas demandantes de empleo, de las que 1,25 millones se encuentran trabajando.

Asimismo, ha criticado que la contratación indefinida sea mayoritariamente a tiempo parcial o fija discontinua, mientras, según ha asegurado, continúa predominando la contratación temporal.

La organización empresarial también ha alertado del incremento intermensual del paro juvenil, que sitúa en el 13%, y del aumento del desempleo entre las personas extranjeras. Según CEIM, este último colectivo alcanza ya las 400.000 personas desempleadas, un 7% más que el mes anterior y un 23% más que hace un año.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

CEIM ha atribuido esta situación a factores como la "inseguridad jurídica", los costes de la Seguridad Social y el contexto institucional, que, a su juicio, desincentivan la inversión y el empleo.

En este sentido, ha criticado la aprobación de "normas troceadas y contradictorias", la legislación de emergencia "sin consenso" para problemas complejos, el supuesto "menosprecio" a los órganos técnicos de asesoramiento y consulta y el "desprecio" hacia las pequeñas y medianas empresas.

La patronal ha sostenido que estas circunstancias suponen un "menoscabo" de la propiedad privada y una debilitación del Estado de Derecho y del principio de seguridad jurídica, lo que, según ha advertido, dificulta la inversión y el desarrollo de la actividad económica.

Además, ha señalado que las empresas comenzaron el último trimestre del año con una aportación a la Seguridad Social un 7% superior a la de hace un año. CEIM ha cuestionado también la extensión de prestaciones y subsidios, al considerar que puede desincentivar la cobertura de vacantes.

En concreto, ha indicado que la prestación media por desempleo asciende a 1.008,2 euros y cubre a cerca del 90% de las personas desempleadas.