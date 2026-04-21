CEIM tilda de "parche" la regularización y pide una planificación basada en las "necesidades reales" de la economía

Archivo - El presidente de CEIM, Miguel Garrido, durante una entrevista para Europa Press, en la sede del órgano que preside, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). El mandatario, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funda - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha tildado de "parche coyuntural" la regularización extraordinaria de migrantes y ha reclamado una planificación técnica a medio y largo plazo, basada en las "necesidades reales" de la economía.

"La regularización aprobada por el Gobierno es un parche coyuntural, sin planificación y sin consenso, que responde más a una lógica populista que a una política migratoria seria y estructural", ha manifestado este martes en declaraciones a Europa Press.

Garrido ha lamentado que esta decisión no se haya "negociado" ni en el Congreso de los Diputados ni con las comunidades autónomas, que son quienes gestionan los "principales servicios públicos afectados". También ha criticado que no esté vinculada a ofertas de empleo concretas ni a itinerarios formativos, "como sí ocurrió en procesos anteriores".

"España necesita una planificación técnica a medio y largo plazo, basada en las necesidades reales de la economía y coordinada con las políticas de empleo, educación, sanidad y vivienda, sin olvidar que seguimos teniendo más de 3,5 millones de desempleados que deben ser una prioridad para cualquier política laboral", ha apuntado.

Desde la patronal madrileña consideran que regularizar "sin reforzar los servicios públicos, sin diálogo social y sin un enfoque integral" solo genera "más incertidumbre" y traslada una "falsa sensación" de solución a un "problema complejo".