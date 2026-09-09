CEIM ve "insostenible" la situación en Ceuta y exige medidas urgentes al Gobierno: "Si no es capaz, debería apartarse"

Reunión de la junta directiva de la CEOE, que excepcionalmente se ha celebrado en Ceuta como muestra de apoyo a la ciudad autónoma - CEOE

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha tildado de "insostenible" la situación que se vive en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio y ha reclamado al Gobierno medidas "urgentes" para que la ciudad autónoma pueda recuperar la normalidad.

"Si el Gobierno no es capaz de resolver este problema, debería apartarse y dejar paso a quienes sí tengan la voluntad y la capacidad de hacerlo", ha señalado desde Ceuta, donde la CEOE ha reunido esta mañana en Ceuta a su Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva para conocer de primera mano la situación.

Tras visitar la ciudad y mantener encuentros con empresarios y representantes locales, el presidente de la patronal madrileña ha explicado que han podido comprobar "que no se puede llevar una vida normal en Ceuta". "El Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para revertir esta situación y devolver la normalidad a una ciudad española cuyos ciudadanos no pueden verse obligados a resignarse", ha advertido.

Desde CEIM han trasladado el "respaldo y apoyo" de la patronal a los empresarios de Ceuta y han insistido en que ninguna ciudad española "puede verse condenada a asumir como permanente una situación sin precedentes que exige una respuesta política inmediata".

JORNADA EN CEUTA

A primera hora de la mañana, una representación de CEOE ha recorrido la Ciudad Autónoma para conocer la situación en puntos clave como la Playa del Trampolín.

A continuación, ha tenido lugar la reunión del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de CEOE, en la que han estado presentes hasta una treintena de miembros de forma presencial en Ceuta, entre ellos la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), Enrique Alcoba, y que ha estado presidida por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Entre los asistentes en el territorio también han estado el secretario general de la organización, José Alberto González-Ruiz; y todas las vicepresidencias de CEOE: Miguel Garrido (CEIM); Ángela de Miguel (Cepyme); Lorenzo Amor (ATA); María Aránzazu del Valle (Unespa); Íñigo Fernández de Mesa (CECA); Javier González de Lara (CEA); Alejandra Kindelán (AEB); Vicente Lafuente (CEV); Julián Núñez (Seopan), así como María Helena Antolín y Santiago García-Nieto, en representación de Foment del Treball.

Asimismo, han acudido a Ceuta presidentes de federaciones territoriales y de sectores tan relevantes en Ceuta como el comercio o la hostelería; y ha participado asimismo la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, y el presidente de CEOE Campus, Santiago Aparicio.