La celebración por la victoria de España en el Mundial se salda con siete detenidos en Madrid

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La noche de celebración por la victoria de España en el Mundial de fútbol 2026 se ha saldado con siete personas detenidas en Madrid por distintos hechos, "sin que se hayan registrado alteraciones graves del orden público", informan desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad.

Según han trasladado fuentes de la Delegación, los festejos han transcurrido "con normalidad" y "sin incidentes graves" en la región madrileña.

En este sentido, el dispositivo de seguridad desplegado "permitió que miles de personas pudieran disfrutar de una jornada festiva y de celebración".

Así, desde la Delegación del Gobierno agradecen "el comportamiento responsable de la inmensa mayoría de la ciudadanía madrileña" y reconocen así "el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de todos los servicios de emergencia".

La victoria contra Argentina en Nueva York ha llenado esta noche y durante la madrugada unas calles que ya se abarrotaron durante el partido. "Es histórico", se decían unos aficionados a otros tras el pitido final. "Nos merecíamos ganar", coincidían varios aficionados en comentarios a Europa Press.