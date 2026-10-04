Un cementerio de Michoacán en Madrid: Casa de México celebra el Día de Muertos con su altar dedicado a Agustín Lara

Altar de muertos en la Casa de México, a 4 de octubre de 2026, en Madrid (España). La ofrenda de este año está dedicada al compositor mexicano Agustín Lara (1897-1970), cuya música preside esta escena. Su legado artístico constituye un lenguaje universal - Jesús Hellín - Europa Press

Fuera de la sede, habrá otros tres altares: en CentroCentro, Matadero y Daoíz y Velarde

MADRID, XX (EUROPA PRESS)

Velas, flores de cempasúchil, mariposas monarca y un piano acompañan este año el encuentro simbólico entre vivos y muertos en Casa de México, que ya ha abierto la novena edición de su tradicional altar en Madrid, una ofrenda dedicada al compositor Agustín Lara e inspirada en un cementerio de las montañas de Michoacán.

La instalación podrá visitarse hasta el 8 de noviembre en la sede de la fundación, situada en el número 20 de la calle Alberto Aguilera, con acceso gratuito.

Lara (1897-1970), conocido como 'Flaco de Oro', preside acompañado de su piano una escena que evoca la noche en la que las familias se reúnen para recordar a sus seres queridos fallecidos. Su legado musical sirve como vínculo entre la memoria y los lazos culturales y afectivos a ambos lados del Atlántico, según explica la propia fundación.

La propuesta reúne elementos que apelan a los sentidos: la luz de las velas, el aroma del incienso y el copal, los alimentos y la música forman parte del encuentro simbólico con las almas de los difuntos.

Las mariposas monarca tienen también un significado especial en esta tradición. En Michoacán, su llegada a los bosques entre finales de octubre y principios de noviembre coincide con las celebraciones del Día de Muertos. Entre las comunidades purépechas y mazahuas, se considera tradicionalmente que representan las almas de los fallecidos o anuncian su regreso.

El altar permite además acercarse a distintas expresiones del arte popular mexicano, como la hojalata repujada, la cartonería y el papel picado. Este último, con sus delicados recortes, simboliza la fragilidad de la vida y el vínculo entre el mundo terrenal y el espiritual.

"Es una belleza el altar", ha destacado esta semana la directora general de Casa de México en España, Ximena Caraza, quien ha recomendado desde la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte adelantar la visita para evitar las colas, habituales en anteriores ediciones por el interés que despierta esta instalación.

Caraza ha extendido su invitación a las piezas de arte popular que acompañan la ofrenda. "Tienen que ir porque es realmente algo que les va a encantar", ha afirmado, antes de expresar su deseo de que, con la presencia de altares en otros espacios de la ciudad, "México esté cada vez más presente en Madrid".

Fuera de la sede, la Fundación Casa de México colaborará de nuevo con el Ayuntamiento de Madrid para exponer próximamente otros tres altares en CentroCentro, Matadero y la plaza de Daoíz y Velarde.

En Casa México hay recorridos guiados de unos 20 minutos que incluyen el altar principal, la colección de arte popular vinculada al Día de Muertos y un altar tradicional situado en la segunda planta. También contempla visitas por libre sin reserva en los horarios habilitados y acceso a los grupos guiados sin reserva previa, mediante una fila específica y sujeto a aforo.

TALLERES, ESPECTÁCULOS Y CINE

La celebración cuenta asimismo con actividades para adultos y familias. Entre ellas destacan talleres para crear altares en miniatura, decorar calaveras de chocolate, elaborar flores y papel picado o aprender técnicas de maquillaje inspiradas en el Día de Muertos.

La programación familiar incluye 'Guardianes del camino. Un altar para mascotas', que propone recordar a los animales fallecidos mediante la creación de una ofrenda, y 'Un puente de cempasúchil', dedicado a la leyenda de esta flor.

También habrá espectáculos como 'Calacas, flacas siriquisiacas', los días 4 y 18 de octubre; 'Donde cantan las almas', el 18 de octubre, y 'Chilpayate', el 1 de noviembre, además de la proyección de 'Soy Frankelda' el 8 de noviembre. La oferta se completa con cursos sobre la muerte en las civilizaciones antiguas y su iconografía en el arte mexicano.

La cita coincide con el octavo aniversario de la institución, que ha recibido a más de un millón y medio de visitantes desde su apertura, según ha señalado Caraza.