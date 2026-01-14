Centenares de médicos y facultativos claman en Madrid por un Estatuto Marco propio: "Vocación no es explotación"

Centenares de médicos y facultativos madrileños claman en la calle un Estatuto Marco propio - AMYTS

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios centenares de médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid han reclamado este miércoles en las calles de Madrid un Estatuto Marco propio que contemple unas condiciones laborales "dignas" para este colectivo.

Lo han hecho en una manifestación que a las 10 horas ha partido del Congreso de los Diputados para finalizar frente al Ministerio de Sanidad, convocada en el marco de las dos jornadas de huelga que el sindicato médico Amyts ha convocado para este miércoles y jueves.

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa', los congregados, muchos de ellos ataviados con batas blancas, han clamado por unas condiciones "dignas" de trabajo para su profesión. 'Vocación no es explotación', 'Stop guardias 24 horas' o 'Más batas y menos corbatas' han sido algunas de las consignas que se han podido leer durante una marcha en la que se han coreado gritos de 'No se puede trabajar 24 horas'.

En declaraciones a los medios, la secretaria general del sindicato Amyts, Ángela Hernández, ha denunciado las condiciones laborales que deben afrontar los médicos y facultativos, con situaciones de sobrecarga y dificultad para conciliar, y ha insistido en la reivindicación de un Estatuto Marco para la profesión.

"Estas mejoras, que no estamos en contra de ellas, a los médicos y a los facultativos nos parecen completamente insuficientes, porque nos dejan en la misma situación de discriminación y de semiesclavitud que llevamos arrastrando desde que se aprobó el Estatuto Marco en el 2003", ha alegado.

Entre sus reivindicaciones, acabar con las guardias de 24 horas que, ha recalcado, "están pagadas a menos de la hora ordinaria y suponen una dificultad para la conciliación y una penosidad para la atención de los pacientes", o la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales.

Se ha referido igualmente a la necesidad de una categoría profesional justa. "La clasificación es una clasificación profesional justa, no tenemos ningún problema en que otras categorías mejoren su clasificación, pero sí nos preocupa que se produzca una mezcla de competencias que podría llevar a una deriva de deterioro", ha advertido.

Entre las exigencias del colectivo también figuran un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría.

Desde el sindicato médico se ha censurado igualmente que las Comunidades Autónomas estén utilizando este tema contra el Ministerio de Sanidad "cuando la Sanidad está transferida y en un 85-90% la responsabilidad de la gestión pertenece a las comunidades". "Hace un año empezamos aquí en el Congreso porque teníamos claro que esto no era una cosa solo del Ministerio de Sanidad, sino que afectaba al menos a otros tres ministerios, al de Función Pública, al de Hacienda y al de Seguridad Social. Es decir, compete a todo un gobierno", ha recalcado.

Se trata de una huelga impulsada por los sindicatos autonómicos que integran la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) y que, en la Comunidad de Madrid, está registrada y convocada por Amyts. En total, 175.000 facultativos de todo el país --dos de cada tres-- están llamados a secundar la huelga a través de alguna de las organizaciones médicas de APEMYF, en comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Asturias, así como todos los médicos de Atención Primaria.

En este sentido, la líder de Amyts ha puesto el acento en la necesidad de una negociación, "tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, con los médicos y los facultativos, en unas elecciones en las que participase todo aquel que se quisiera presentar".

"El problema del ámbito es que menos de un 5% de médicos están presentados por esos órganos. Entonces no es justo que estén negociando las condiciones quienes no las sufren", ha indicado Hernández.

La convocatoria de huelga en Madrid, anunciada el pasado mes de noviembre, afecta a todos los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al SERMAS (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).

Reclaman igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.