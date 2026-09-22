Centenares de personas se concentran ante la vivienda de Maricarmen en Retiro (Madrid) para evitar su desahucio

Maricarmen es apoyada por decenas de personas durante una concentración bajo el lema ‘Maricarmen se queda’, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 400 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, han acampado este martes en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid en apoyo a Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro que se enfrenta este miércoles a un intento de desahucio de la casa donde ha vivido durante más de siete décadas.

Al grito de "No se marcha" o "Fuera fondos buitres de nuestros barrios", los manifestantes --convocados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid-- han exigido que Maricarmen no sea expulsada de su vivienda, ante la que han acampado para tratar de frenar el desahucio previsto para las 7.30 horas de este miércoles.

A la concentración también han acudido los actores Juan Diego Botto, Carlos Bardem y Sergio Peris Mencheta, el diputado de Sumar Enrique Santiago, la comunicadora Inés Hernand o la cantante Ana Belén, que ha recitado un poema de Rafael Alberti y ha versionado su canción 'La Puerta de Alcalá' cantando "miralá, miralá, ella se quedará".

Maricarmen, que sufre una discapacidad del 50%, ha agradecido visiblemente emocionada el apoyo del Sindicato de Inquilinas y de los asistentes. "Luchar, no os quedéis en casa, luchar por vuestra vivienda, que tenemos derecho a vivir", ha exclamado, recordando que "la gente no quiere áticos, quiere pisos para poder vivir"

El Sindicato de Inquilinas, por su parte, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "vender nuestros hogares al mejor postor a una turba de especuladores en lugar de buscar soluciones habituacionales". También ha criticado la inacción del Gobierno central, al que ha acusado de "lavarse las manos" con el caso de Maricarmen: "Están usando nuestro dolor como arma arrojadiza al Gobierno regional", han denunciado.

Por otro lado, una donante anónima se ha ofrecido a pagar parte del alquiler de Maricarmen para evitar el desahucio. Según ha adelantado 'El País' y confirmado el Sindicato de Inquilinas, se trataría de una escritora que se ha puesto en contacto con la organización y que ha pedido que no transcienda su nombre. Sin embargo, el fondo propietario de la vivienda, Urbagestión, no ha contestado aún a la oferta.

UN SÍMBOLO DE LA LUCHA POR EL ACCESO A LA VIVIENDA

El lanzamiento está previsto a partir de las 7.30 horas del miércoles y contra el mismo no cabe recurso judicial, por lo que sería definitivo. El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid.

El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen, subrogándose en las mismas condiciones --una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI-- durante casi 20 años. El documento forma parte de los contratos conocidos como "de renta antigua".

La mujer, con una discapacidad del 50%, logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor.

La afectada se enfrenta a su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasara en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, trató de incrementar el alquiler de la inquilina en un 250%.