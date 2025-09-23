Centro cultural de Barajas alberga la primera cafetería municipal gestionada por personas con discapacidad intelectual

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Gloria Fuertes, en el distrito de Barajas, alberga la primera cafetería municipal gestionada por personas con discapacidad intelectual y, como espera el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no será la última.

El regidor, después de desayunar su cola-cao con un pincho de tortilla junto con el concejal del distrito, Juan Peña, ha podido conocer a los cinco trabajadores de Envera Gastro. La cafetería abrió sus puertas el pasado mayo tras hacerse con el concurso público y busca "fomentar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual al mismo tiempo que presta un servicio público de calidad muy demandado por los vecinos del barrio y usuarios del centro cultural".

No había vuelto a abrir desde la pandemia esta cafetería con guiños aeronáuticos, en forma de asientos de avión, por ejemplo, porque Envera es la asociación de personas con discapacidad hijos de empleados de Iberia, fundada hace 48 años.

"Nos ofreció la posibilidad que habían desechado otras empresas, que era que ellos se encargaban de la gestión de esta cafetería a través de personas con discapacidad, que le están proporcionando una inserción laboral, una formación previa y que hace que ahora todos los usuarios de este centro, después de cinco años de estar cerrados, puedan tener ya su cafetería abierta. Y es una historia bonita porque nace de una asociación como Envera, que viene realizando un trabajo extraordinario", ha destacado el alcalde.

Gracias a este proyecto, cinco jóvenes con discapacidad --Emilio, Daniel, Mónica, Carol y Miguel-- cuentan ya con empleo estable y protegido. La cafetería incluye un espacio destinado a la realización de prácticas laborales formativas para los alumnos del programa de formación de Envera Cocina Formándote. Recibe en cada edición a diez alumnos para instruirse de manera gratuita como ayudantes de cocina, personal de office y de sala facilitando su incorporación futura al sector de la hostelería.

Envera Gastro también sirve como centro de prácticas para los 15 alumnos con discapacidad intelectual que este año han inaugurado en las aulas de Envera el programa Formación de Personal Auxiliar de Eventos.

Almeida ha definido Madrid como "una ciudad de integración y que se pueda disfrutar por todos, al margen de las capacidades que se puedan tener". El alcalde ha trasladado a la prensa que el concejal Peña ya ha recibido el interés de otros compañeros ante problemáticas semejantes de cafeterías en centros culturales, en bibliotecas o en centros de mayores porque no hay empresas que quieran optar a la licitación.

PRIMERA CORPORACIÓN CON FUNCIONARIOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Almeida ha asegurado que cuando le preguntan de qué es de lo que se siente más orgulloso como alcalde, la respuesta no son las grandes obras o las infraestructuras que con ellas llegan sino ser "la primera Corporación que ha logrado que personas con discapacidad intelectual puedan ser funcionarios del Ayuntamiento de Madrid".

La primera promoción entró en el año 2022 y a final de este o ya en 2026 lo hará la segunda, ha anunciado. "Es un paso importantísimo que personas con discapacidad intelectual superen un proceso selectivo, una oposición como realiza el resto del personal del Ayuntamiento de Madrid, una cuestión compleja, difícil, pero que con su esfuerzo lo pudieron conseguir. Es una de esas cosas de las que me siento orgulloso", ha reconocido.