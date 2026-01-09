Centro Danza Matadero alza el telón a 2026 con 'La mort i la primavera', propuesta basada en la novela de Mercè Rodoreda

La compañía de teatro La Veronal interpretando la obra ‘La mort i la primavera’. Imagen de Silvia Poch - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Centro Danza Matadero, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, alza el telón al año 2026 con el espectáculo de danza contemporánea 'La mort i la primavera', propuesta inspirada en la novela homónima de Mercè Rodoreda.

Así lo ha destacado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, en el que ha señalado que la exhibición se estrena en Madrid de la mano de La Veronal, compañía fundada y dirigida por el coreógrafo Marcos Morau, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025.

Tras su estreno el pasado agosto en la Bienal de Venecia y su paso en otoño por Barcelona, este espectáculo de gran formato con música original de Maria Arnal podrá verse en ocho funciones, del 15 al 25 de enero, en la Nave 11 de Matadero.

Morau y La Veronal se acercan al universo literario recogido en la novela póstuma de Rodoreda, uno de los textos más inquietantes y simbólicos de la literatura catalana del siglo XX en la que su autora explora temas como la identidad, el rito, la muerte, la tradición y la resistencia.

'La mort i la primavera' llega a Centro Danza Matadero con un trabajo coreográfico minucioso y un equipo artístico interdisciplinar que acompaña la visión del coreógrafo a través de una escenografía envolvente, un diseño de iluminación que acentúa el carácter simbólico de la obra y una composición sonora que invitan al espectador a participar en un ritual contemporáneo.

El espectáculo es una coproducción de La Veronal, Teatre Nacional de Catalunya, Biennale Danza di Venezia 2025 y Centro Danza Matadero con autoría de La Veronal; concepto y dirección artística de Marcos Morau; coreografía de Morau en colaboración con los intérpretes; y con Maria Arnal, Lorena Nogal, Marina Rodríguez, Shay Partush, Núria Navarra, Jon López, Valentin Goniot, Ignacio Fizona Camargo y Fabio Calvisi en escena.