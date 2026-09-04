Centro Danza Matadero y Cineteca dedican un ciclo al universo creativo del coreógrafo Damien Jalet

Un ciclo dedicado al coreógrafo Damien Jalet inaugurará la programación de septiembre de Cineteca Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Centro Danza Matadero y Cineteca Madrid dedicarán desde este sábado un ciclo al universo creativo del coreógrafo franco-belga Damien Jalet, con una selección de películas, videoclips y cortometrajes, dos encuentros con el artista y un taller práctico dirigido a bailarines, coreógrafos y cineastas.

La programación servirá como antesala del estreno en España de 'Mirage', la primera creación de Jalet para el Ballet del Gran Teatro de Ginebra, que inaugurará la temporada 2027 de Centro Danza Matadero con funciones del 21 al 23 de enero, ha destacado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Ambos espacios, dependientes del Área de Cultura, Turismo y Deporte, han organizado este monográfico en torno a una de las figuras destacadas de la danza contemporánea internacional, conocido por difuminar las fronteras entre la coreografía, el cine y las artes visuales.

El trabajo de Jalet convierte el cuerpo en un territorio para explorar lo sagrado, lo ritual y lo político. El ciclo mostrará su diálogo con la imagen en movimiento a través de obras vinculadas con el terror, el musical, el videoclip, el cine de vanguardia y el documental.

Jalet ha sido responsable de las coreografías de la película musical 'Emilia Pérez', dirigida por Jacques Audiard, y ha trabajado como asesor creativo y coreógrafo de Madonna en 'The Celebration Tour' y en su proyecto más reciente, 'Confessions II'. También firma la coreografía del videoclip 'STORM', del rapero Yung Lean.

DE 'SUSPIRIA' A 'EMILIA PÉREZ'

La programación cinematográfica incluirá además 'Suspiria' (2018), de Luca Guadagnino, película en la que la danza funciona como lenguaje secreto de un aquelarre, y 'Emilia Pérez' (2024), de Jacques Audiard, una propuesta que traslada el lenguaje coreográfico de Jalet al musical contemporáneo.

Cineteca proyectará también una selección de videoclips y cortometrajes, así como dos trabajos menos conocidos: 'The Ferryman' (2016), de Gilles Delmas, y 'DuEls' (2024), de Jonas kerlund.

En 'The Ferryman', Jalet construye un imaginario contemporáneo junto a artistas como Marina Abramovic y Ryuichi Sakamoto. Por su parte, 'DuEls' propone un recorrido por el Museo Vigeland de Oslo en el que las coreografías de Jalet y Erna Ómarsdóttir dialogan con las esculturas de Gustav Vigeland.

La Sala Azcona acogerá por su parte un coloquio posterior a la proyección programada para el viernes, 11 de septiembre. Al día siguiente, Jalet conversará con el director de cine Carlos Marqués-Marcet en un encuentro en la Sala Plató.

También el 12 de septiembre, el coreógrafo impartirá en Centro Danza Matadero un taller de danza contemporánea de tres horas de duración, abierto a bailarines, coreógrafos y cineastas.

La actividad abordará el desarrollo de un plano secuencia y explorará diferentes formas de capturar una sucesión de movimientos, atendiendo tanto a la coreografía del intérprete como a la del propio encuadre.

'MIRAGE' INAUGURARÁ 2027

El ciclo anticipará la llegada a Madrid de 'Mirage', una coproducción de Centro Danza Matadero y el Ballet del Gran Teatro de Ginebra, compañía dirigida por Sidi Larbi Cherkaoui. El espectáculo podrá verse del 21 al 23 de enero y abrirá la temporada 2027 del espacio madrileño.

La obra supone la cuarta colaboración entre Jalet y el artista plástico japonés Kohei Nawa, cuyo trabajo plantea una interpretación dinámica del concepto de escultura.

En 'Mirage', ambos artistas continúan su exploración de una naturaleza en permanente metamorfosis mediante la fusión de sus respectivas disciplinas y la confrontación del cuerpo humano con diferentes materiales. La propuesta plantea así una investigación sensual, meditativa y visceral sobre la esencia humana.