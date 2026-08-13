El Centro de Innovación Digitaliza Madrid ha reunido a 18.200 personas en más de 760 eventos tecnológicos desde 2024

Archivo - El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación Digitaliza Madrid de la Comunidad ha reunido a alrededor de 18.200 personas en más de 760 eventos tecnológicos desde su apertura, en octubre de 2024, entre los que destacan encuentros sobre ciberseguridad, Inteligencia Artificial (IA), 'hackathones' o laboratorios ciudadanos para evaluar las plataformas autonómicas, entre otras actividades.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, durante el primer semestre de este año, 5.500 usuarios pasaron por los más de 1.200 metros cuadrados que conforman las instalaciones de la sede de la Consejería de Digitalización, concebida para promover la innovación en la región y desarrollar la transformación de los servicios públicos.

En total, esta superficie ha acogido 161 eventos celebrados por organismos autonómicos, como la Agencia de Ciberseguridad, los clústeres tecnológicos, Madrid Excelente, diferentes asociaciones o compañías como Airbus.

La primera actividad que se realizó en 2026 fue la Asamblea General del Clúster de IA, que puso el foco en los nuevos avances de esta tecnología y en cómo trasladar los nuevos conocimientos a las empresas y a la sociedad. También, se inauguró el Centro Demostrador de Ciberseguridad Sanitaria, un laboratorio de ideas con el que esta Consejería busca reforzar la defensa de los equipos informáticos y de los datos de la sanidad pública.

Del mismo modo, este espacio ha acogido este año la fase final del programa Redes de Emprendimiento Digital (Retech Madrid), una iniciativa europea con la que el Gobierno regional ayuda en el crecimiento de 140 startups madrileñas de los sectores salud, medio ambiente y aeroespacial.

Asimismo, se celebran de forma periódica laboratorios ciudadanos para testear con los madrileños diferentes aplicaciones como la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV), Cuenta Digital o la tarjeta de transportes. De esta forma, los técnicos de la Consejería pueden evaluar sus funcionalidades y conocer la opinión de este sector de la población sobre su manejo con el objetivo de poder adaptarla a sus necesidades.

El Centro de Innovación de Digitaliza Madrid también acoge actividades los jueves para promover la concienciación sobre los riesgos digitales, compartir conocimientos y fomentar buenas prácticas de ciberseguridad.

PUNTO DE CONEXIÓN PARA COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AYUNTAMIENTOS

Al mismo tiempo, este espacio ha servido de punto de conexión entre comunidades autónomas con el II Encuentro de Equipos TIC de las CCAA, una cita orientada a abordar la modernización de los servicios públicos. En ella, participaron más de un centenar de representantes de todas las regiones.

En el ámbito local, a través del programa 'Conecta Ayuntamientos', los municipios han participado en sesiones de acompañamiento con técnicos de la Consejería de Digitalización para el desarrollo de prototipos o soluciones que den respuesta a los desafíos que tienen que afrontar.

También se han celebrado congresos como la Digitaliza Week AI, en el que durante tres días varios expertos han protagonizado debates e intercambio de conocimiento sobre el impacto que la Inteligencia Artificial está teniendo en los negocios, en los servicios públicos y en la sociedad. Entre estos encuentros destacan los laboratorios de ideas para la reflexión estratégica sobre el uso de herramientas de vanguardia en las distintas áreas de gobierno.

Por su parte, el 'South Summit 2026' tuvo una parada en Digitaliza Madrid, escenario que sirvió para dar la bienvenida a las delegaciones internacionales de este evento global. Asimismo, el pasado mes de mayo tuvo lugar la final de la II Liga Minecraft, que reunió en este centro a los 10 colegios seleccionados para optar al campeonato.