CentroCentro Cibeles, Conde Duque y Matadero Madrid proyectarán cine en pantalla grande hasta septiembre

La Galería del Cristal de CentroCentro Cibeles, el Centro Cultural Conde Duque y Matadero Madrid ofrecerán programas de cine de verano hasta el 9 de septiembre, según ha informado Madrid Destino, la empresa municipal que gestiona los tres espacios.

Con títulos para "todos los gustos y edades", la programación, "muy cuidada, destaca por su variedad", con "clásicos, cine familiar, los mejores éxitos de la temporada, infantiles, en versión original y joyas del cine independiente".

El 1 de agosto, CentroCentro Cibeles arranca su programación mensual con la película Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. El día 2 se proyecta La forma del agua, una ganadora de Oscar dirigida por Guillermo del Toro. Y un día más tarde, el 3 de agosto, llega Grease, uno de los musicales más famoso de todos los tiempos.

La sala tiene una capacidad para 700 personas y el precio de la entrada es de 6 euros y 5 euros el día del espectador. La pantalla está instalada en la Galería de Cristal y el ciclo consta de más de 90 películas. La oferta de Cibeles de Cine se complementa con charlas, fiestas y talleres también para niños.

CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE

El Patio Sur es el centro neurálgico del cine de verano de Conde Duque. Es la quinta edición de este proyecto que ofrece Sing-Along, cine con karaoke y animación en directo, además de estrenos, infantiles y películas en versión original.

La programación consta de más de 45 películas, con precios que oscilan entre los 3 y los 8 euros. Los primeros títulos de agosto son: Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas (día 1 ), La librería (día 2), El mejor verano de mi vida (día 3) , El gran showman (día 4) y Los increíbles 2 (día 5). Antes de sentarse en la butaca, a partir de las 19:00 horas, el público puede tomar un refresco si lo desea, en la terraza-bar instalada en el recinto.

MATADERO MADRID

Matadero Madrid presentará los mejores estrenos de cine indie al aire libre en CinePlaza de Verano. Durante cuatro semanas, el centro de creación contemporánea ofrecerá 16 joyas del cine independiente, aún no estrenadas comercialmente en España.

De jueves a domingo entre el 2 y el 12 de agosto y el 23 y el 2 de septiembre, la Plaza Matadero acogerá este ciclo que permite ver películas que han obtenido éxito de público y críticas en festivales internacionales. Todas se proyectarán en versión original con subtítulos en español y la entrada es gratuita hasta completar el aforo.

'Lerd (A Man of Integrity)', película ganadora de la sección Un certain Regard del festival de Cannes 2017, del director iraní Mohammad Rasoulof, y 'Son of Sofía', de Elina Psykou, premio a la mejor película internacional en el festival de Tribeca en 2017, son dos de los títulos que contempla este ciclo. Matadero Madrid y Cineteca han trabajo unidos para poner en marcha este proyecto.