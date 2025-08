Los centros educativos madrileños contarán con 30 auxiliares de conversación de EEUU para apoyar la enseñanza del inglés

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos de la Comunidad de Madrid contarán con 30 auxiliares de conversión de Estados Unidos para apoyar la enseñanza del inglés, tras el convenio de colaboración entre el Gobierno regional y la Comisión Fulbright.

El objetivo es integrar a auxiliares de conversación estadounidenses en centros educativos públicos bilingües español-inglés en los que se imparte Educación Secundaria Obligatoria y en los que se ha implantado el Programa Bilingüe españolinglés de la Comunidad de Madrid, y para apoyar la enseñanza de inglés como lengua extranjera durante el curso 2025-2026, tal y como consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Las funciones específicas del auxiliar de conversación irán fundamentalmente encaminadas a reforzar las destrezas orales de los alumnos. No obstante, en períodos no lectivos, se le permitirá realizar actividades que no impliquen docencia directa con los alumnos, tales como club de lectura, cine-fórum, taller de redacción, storytelling, talleres artísticos, etc., aunque será necesaria la presencia de un profesor titular del centro como coordinador de la actividad.

Dado que el auxiliar no es un docente, debe establecer desde el principio una relación estrictamente profesional, aunque también cercana, con los alumnos. En ningún caso deberá intercambiar datos personales con los alumnos o invitarles a ser amigos o aceptar invitaciones similares procedentes de los alumnos, ni en lo presencial ni en entornos virtuales personales.

Las partes designarán dos auxiliares como mentores quienes desempeñarán, además de las tareas propias de un auxiliar de conversación, la función de coordinar, formar y orientar a los auxiliares de conversación y los auxiliares Fulbright que participan en el programa Global Classrooms.

Se trata de una iniciativa de debate escolar en lengua inglesa que permite a los alumnos de los centros docentes públicos bilingües en los que se imparte Educación Secundaria Obligatoria simular los debates que se desarrollan en la Organización de las Naciones Unidas, en el que realizarán tareas relacionadas con la organización de jornadas y conferencias.

También coordinarán el Programa sobre derechos humanos 'Speak Truth to Power', para promover los derechos humanos, a través de historias y aprendizaje interactivo; preparar y proporcionar al resto de auxiliares material y recursos relacionados con dichos programas, y mantener y apoyar la comunicación entre los auxiliares de conversación Fulbright, la Comisión Fulbright y la Comunidad de Madrid.

La financiación de este programa será compartida por la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Ciencia y Universidades) y la Comisión Fulbright. El Gobierno regional abonará a los auxiliares de conversación estadounidenses una compensación económica mensual.

AYUDA MENSUAL PARA DESPLAZAMIENTOS Y COSTES

De manera adicional a la misma, proporcionará una ayuda mensual en concepto de ayuda al transporte para gastos por desplazamiento. Por otro lado, se abonará a la Comisión Fulbright una cantidad en concepto de gastos de administración en el ejercicio económico 2026. Todo ello se recoge en la cláusula sexta del presente convenio.

Por su parte, la Comisión Fulbright cofinanciará el presente convenio con una cantidad estimada de 210.604,60 euros destinada a complementar la asignación mensual, el viaje de ida y vuelta, los gastos de primera instalación y el coste de participación en los seminarios de orientación y seguimiento que procedan y que organiza la propia Comisión para todos los auxiliares Fulbright.

También se encarga de los costes generados en Estados Unidos: convocatoria, difusión, selección y los seguros exigidos por las autoridades españolas para cumplir con los requisitos de obtención del visado (cobertura sanitaria y repatriación)