Los centros reciben las instrucciones para incorporar al servicio de comedor a los alumnos de familias solicitantes

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros escolares sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid han recibido ya las instrucciones para incorporar al servicio de comedor a los alumnos de todas aquellas familias que lo hayan solicitado en tanto se resuelve la tramitación de las becas.

La resolución remitida por la Viceconsejería de Política Educativa a los centros, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca que todos los alumnos que hayan solicitado la beca de comedor para el nuevo curso podrán incorporarse desde el primer día en que se preste este servicio.

En aquellos casos cuya situación no se haya resuelto favorablemente antes del 31 de octubre, los centros no girarán el recibo del comedor a las familias, sino que será la Administración la que financiará ese coste.

Una vez se publique la última resolución, los solicitantes que no resulten beneficiarios de la beca sí deberán abonar el coste del servicio, pero "a partir de ese momento", como se hace enviar en la comunicación enviada a los centros.

Ante los retrasos en la tramitación de las becas debido a que el nuevo sistema requiere "completar una serie de pasos administrativos y formalidades" que han provocado que muchas solicitudes se hayan realizado con defectos de forma, como la falta del DNI o de la firma de los progenitores, el consejero de Educción, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, anunció este lunes que la Comunidad adelantaría el coste del comedor para que todas las familias que han solicitado la beca pudieran hacer uso de este servicio hasta que se resuelva su expediente.

LA FAPA GINER DE LOS RÍOS SE PLANTEABA ACUDIR AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Por su parte, la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) 'Francisco Giner de los Ríos' criticó la "desidia" que, a su juicio, está mostrando el Gobierno autonómico y anunció que sus servicios jurídicos estudiarían la posibilidad de registrar un escrito de denuncia ante la Fiscalía de Menores y pediría amparo al Defensor del Pueblo.

Mientras, desde CC.OO. Madrid se pidió a la Comunidad que adelantara de manera "inmediata" el coste del comedor escolar.

En el caso de que alguno de los solicitantes no cumpla los requisitos establecidos y, por tanto, finalmente no resulte beneficiario, no tendrá que abonar la cantidad adelantada por la Administración regional.

Este año el presupuesto para estas ayudas dirigidas a las personas con menos recursos de la región se ha incrementado hasta los 39,2 millones de euros para llegar a los 100.000 beneficiarios.