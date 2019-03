CEO de Madrid Destino ve "sádico" el comportamiento de PP y Cs con su hija y exige que lleven dudas a los tribunales

Actualizado 18/03/2019 17:56:40 CET

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Madrid Destino, Antonio Fernández Segura, ha tildado de "sádico" el comportamiento con su hija de la oposición, concretamente de PP y Cs, y ha exigido que cualquier duda sobre su profesionalidad sea llevada a los tribunales.

Fernández Segura ha contestado así en la comisión de Cultura y Deportes después de que el PP haya puesto de nuevo el foco en la contratación en Cineteca de la hija del responsable de Madrid Destino, donde ven un posible conflicto de intereses que elevaron a la Oficina Municipal Antifraude.

Lo ha hecho en un tono en el que no ha ocultado su indignación "tras cinco meses sin abrir la boca", haciendo gala de "prudencia" y después de presentar las debidas alegaciones con respecto al dictamen de la Oficina Antifraude dado que el proceso le permite personarse en él. "Dejen en paz a mi hija, por favor", ha exigido a PP y Cs.

"Dicen que la experiencia es inadecuada. Llamen al comité de selección. Están violentando los documentos de aportación de su currículo. Vayan a los tribunales o hablen con ella aunque no creo que ella quiera hablar con ustedes", ha espetado el CEO, que ha terminado sus palabras afirmando que este comportamiento por parte de un sector de la oposición era "ventajista y cobarde pero ahora empieza a ser sádico".

La próxima junta general de la sociedad Madrid Destino tomará la decisión, "en base al derecho", sobre el CEO de la empresa, ha remarcado la alcaldesa y titular de Cultura y Deportes, Manuela Carmena, en la comisión del ramo, tras una comparecencia solicitada por el PP.*

Esa junta podría celebrarse el próximo jueves, han informado fuentes municipales a Europa Press. Carmena ha afeado a la portavoz de Cultura del PP, Isabel Rosell, las "imputaciones imprudentes que hace, con una falta de respeto a la dignidad y honor a las personas" y obvia "el derecho". Lo hace "con imputaciones con una terrible imprudencia y falta de consideración a las personas. Frente a eso no hay más que el derecho", ha espetado la alcaldesa, que ha recordado a los populares que ese partido se opuso a la Oficina Antifraude, de la que ahora hacen uso.* Sobre el dictamen que firma la Oficina Antifraude en relación al CEO, Carmena ha puntualizado que lo que señala es que "podía haber ocurrido" un posible conflicto de intereses, lo que requiere que el proceso pase por una junta general una vez presentadas las debidas alegaciones. Será en esa junta general de Madrid Destino cuando "se tomará la decisión que en derecho corresponda".*

La popular Isabel Rosell ha llevado a la comisión el dictamen de la Oficina Antifraude y los dos acuerdos plenarios en los que se pedía el cese de Fernández Segura ante una posible "práctica inadecuada y un conflicto de intereses en la contratación de su hija en Cineteca".*

Para Rosell se trata del "mayor escándalo" de esta etapa "tras el affaire del Open de Tenis" con la investigación judicial a Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato por un "traje a medida para que la señora Fernández pudiera acceder al puesto". La edil se ha referido igualmente a un hipotético "falseamiento en la declaración jurada de la señora Fernández cuando dijo que tenía experiencia" en determinados ámbitos.*

Carmena ha afeado a la portavoz de Cultura del PP estas "imputaciones imprudentes que hace, con una falta de respeto a la dignidad y honor a las personas" y obvia "el derecho".

Sobre las declaraciones de Rosell y de la concejala de Cs Sofía Miranda en cuanto a la necesidad de convocar un nuevo concurso en Cineteca si se confirmaran irregularidades en la contratación, la alcaldesa no ha ocultado su asombro por que ambas expresen "sin más, con esa alegría, que qué más da que haya procedimientos cuando lo que hay que hacer es convocar un concurso inmediatamente". "No, el derecho es necesario e imprescindible, no se pueden saltar los procedimientos porque interese en el discurso político", ha lanzado la regidora.