Cerca de 1.300 efectivos garantizarán la seguridad durante el Atlético de Madrid-Brujas de este martes

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

En torno a 1.300 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad de cara al partido de Champions League de este martes que enfrentará al Atlético de Madrid contra el Club Brujas a partir de las 18.45 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El operativo estará integrado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, Caballería, la Brigada Provincial de Información, Guías Caninos y la Brigada Móvil de la Policía Nacional, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Además, también participarán agentes de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Municipal de Madrid, así como efectivos del Samur-Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos de Madrid, vigilantes y auxiliares del club y equipos reforzados del Metro.

Se prevé la asistencia de unos 2.000 aficionados belgas con entrada en un estadio que prevé aforo completo. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a los asistentes acudir con antelación para pasar los controles de seguridad.