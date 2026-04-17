Cerca de 1.400 efectivos vigilarán la seguridad durante la final de la Copa del Rey y la posible celebración en Neptuno

Archivo - Varios agentes de Policía a caballo controlan los exteriores del Cívitas Metropolitano, a 10 de abril de 2024, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado de que cerca de 1.400 agentes de seguridad integrarán el dispositivo preparado de cara al seguimiento en la capital de la final de la Copa del Rey, que este sábado por la noche enfrenta al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad, y la posible celebración posterior en la fuente de Neptuno en caso de victoria rojiblanca.

Por un lado, el dispositivo desplegará a unos 900 agentes de seguridad en las inmediaciones del estadio Riyadh Air Metropolitano, donde se actuará de forma similar a lo que se hace en días de partido ante la previsión de que más de 30.000 personas acudan al recinto a ver el partido por las pantallas habilitadas.

En este despliegue participarán agentes de la Unidad de Intervención Policial, Subsuelo y Guías Caninos de la Policía Nacional, así como de la Guardia Civil, la Policía Municipal de Madrid, sanitarios del Samur-Protección Civil, Bomberos, Agentes de Movilidad, Cruz Roja y auxiliares del propio Atlético de Madrid, según ha informado la Delegación en un comunicado.

Estos efectivos también estarán preparado para actuar en caso de que el Atlético de Madrid se haga con la victoria en la final y sus aficionados acudieran a celebrar el título en la céntrica fuente de Neptuno, como es tradición en el club.

Además, en este caso, el club celebraría al día siguiente, el domingo, el título con sus seguidores con un recorrido en autobús por la ciudad, asegurado por otros más de 500 efectivos. En este caso intervendrían también agentes de la Unidad de Intervención Policial, Caballería, Motos, Brigada Móvil y medios aéreos de la Policía Nacional.

A ellos les acompañarían agentes de la Guarida Civil, de la Policía Municipal de Madrid y sanitarios del Samur-Protección Civil junto a Bomberos de la capital, Agentes de Movilidad y efectivos de Cruz Roja.