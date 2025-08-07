Cerca de 200 personas con diversidad funcional intelectual participan en el programa de ocio Santa Conmigo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de doscientas personas de entre 14 y 55 años con algún tipo de diversidad funcional intelectual de Fuenlabrada participan en el programa de ocio del Ayuntmaiento Salta conmigo, que ofrece la posibilidad de disfrutar de actividades colectivas durante los fines de semana con gente de su edad.

El Consistorio ha aprobado recientemente una subvención de 286.000 euros para el desarrollo del programa Salta conmigo que tiene como objetivo que "estas personas con limitaciones para disfrutar de su tiempo de ocio, puedan divertirse de forma normalizada realizando actividades en grupo propias de su edad".

Desde el Gobierno municipal han hecho hincapié, en un comunicado, que se trata de un servicio gratuito pionero en España que se creó en Fuenlabrada hace casi 30 años y que ofrece actividades de ocio diferenciadas por grupos de edad y apoyadas por la compañía de personal profesional titulado. Son los mismos participantes quienes proponen las actividades

Entre ellas se encuentran asistencia a museos, teatros, conciertos, cafeterías, restaurantes, discotecas, cine y bolera. También, actividades al aire libre como encuentros en parques, en la piscina, en las fiestas de Fuenlabrada y escapadas de fin de semana y viajes a la playa.

Todos los años, se organiza una fiesta encuentro en La Pollina a la que asisiten los participantes y sus familias. Además, a lo largo del año disponen de una serie de talleres como cocina o manualidades.

"El objetivo es fomentar y potenciar su autonomía, a la vez que cumplir con el derecho al disfrute de su ocio y tiempo libre", ha señalado el concejal de Bienestar Social, Raúl Hernández, quien ha hecho hincapié en que este programa supone, además, "un respiro para las familias que son sus principales cuidadoras".