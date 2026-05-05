Cerca de 300 alumnos madrileños participan en la 22ª edición del concurso de carteles sobre los valores de la UE

Algunos carteles premiados en el concurso escolar por el Día de Europa - EUROPA PRESS

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 alumnos de la Comunidad de Madrid han participado en la 22ª edición del tradicional concurso de carteles sobre la historia y los valores de la Unión Europea (UE), en el marco de las celebraciones por el Día de Europa, que se conmemora el 9 de mayo.

Los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, han entregado este martes los galardones de este certamen, que comenzó el pasado 20 de febrero, en un acto en la Real Casa de Postas.

El objetivo de esta iniciativa, en la que han participado 298 estudiantes de 43 centros educativos desde 5º de Primaria hasta Bachillerato y Formación Profesional, así como de Educación Especial y un Aula Hospitalaria, es dar a conocer las políticas y los valores de la UE. Los escolares han presentado 215 trabajos y 18 de ellos han sido premiados.

Los finalistas han recibido material de la Comisión y del Parlamento Europeo, además de recursos didácticos del Centro de Documentación Europea regional, como juegos de mesa o libros sobre la institución.

García Martín ha felicitado a todos los participantes por reflejar en sus carteles los principios de la UE y por formar parte de este "proyecto compartido", que se construye "no solo en los despachos" sino en cada uno de los ciudadanos poniendo su "granito de arena".

Además, ha recordado que la Comunidad implantó la asignatura de la UE, que este año cursan casi 5.000 estudiantes y que permite a los jóvenes madrileños conocer cómo funciona esta institución.

Por su parte, Zarzalejo ha subrayado cómo los alumnos han podido expresar con pocas palabras y a través de ilustraciones qué es Europa para cada uno de ellos. Por ello, les ha animado a seguir "creando, imaginando y aportando esa mirada única".

Los ganadores han sido seleccionados por un jurado compuesto por un representante de la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea (UE); otro de la oficina de España en el Parlamento Europeo; otro en la Comisión, y dos de las Direcciones Generales de Educación Secundaria, Formación Profesional (FP) y Régimen Especial, y de Educación Infantil, Primaria y Especial. Los carteles escogidos se han decidido en base a criterios de calidad artística, originalidad y grado de relación con la materia.