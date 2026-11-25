Reunión de la Junta de Seguridad en la Delegación del Gobierno para perfilar el dispositivo de seguridad de cara a las elecciones del 29 de noviembre - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid y las fuerzas de seguridad y emergencias han celebrado una Junta de Seguridad a tal efecto en la que han coordinado un dispositivo de seguridad integrado por cerca de 8.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el objetivo de garantizar la normalidad durante las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, en el conjunto de la Comunidad de Madrid.

El grueso del dispositivo lo componen 5.000 agentes de Policía Nacional dedicados exclusivamente a tareas relacionadas con el proceso electoral, que incluyen la protección de locales, la custodia de infraestructuras críticas o la escolta de los presidentes de mesa en la ciudad de Madrid hasta que depositan las actas en su junta de distrito; así como de los jueces encargados de trasladar las actas a la junta electoral.

Por su parte, unos 2.900 guardias civiles cumplirán con funciones similares en las zonas de su circunscripción. Por otro lado, en lo relativo a Madrid, unos 1.500 policías municipales de la capital garantizarán el desarrollo de la jornada y se habilitarán 45 puntos de atención de Samur-Protección Civil, tal y como adelantó el martes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La Junta de Seguridad, celebrada el martes en la sede de la Delegación, estuvo presidida por la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, y contó con la participación de representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal de Madrid, Bomberos y Samur-Protección Civil, según ha destacado la Delegación en un comunicado.

FASES DEL DISPOSITIVO

El programa de seguridad para el 29-N ha superado ya la fase previa, que comenzó el pasado 2 de noviembre, y ahora se encuentra inmersa en plena fase de alerta, la cual se extenderá hasta el 27 de noviembre. Ese día, sobre las 20 horas, se iniciará la llamada 'fase crítica', diseñada para garantizar la protección de los actos de final de campaña, el día de reflexión el sábado y la jornada de votación del domingo hasta el cierre de colegios electorales y el traslado de la documentación del escrutinio.

La delegada del Gobierno ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante estos últimos días de la campaña electoral y ha apuntado a la jornada de reflexión y el propio día de las elecciones, cuando se "intensifica la vigilancia y la protección de infraestructuras críticas", según apunta la institución.

Así, se ha mostrado confiada en la profesionalidad y saber hacer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para resolver cualquier posible incidencia que pudiera producirse en cualquiera de los 1094 colegios electorales de la región. Para tal caso, se activará una sala de seguimiento en la propia Delegación, al tiempo que se habilitará un Centro de Control en la Jefatura de Policía Nacional y en la Comandancia de la Guardia Civil.