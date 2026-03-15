Cercanías aumentó un 1,1% el número de viajeros en 2025 e incrementó un 6,3% las circulaciones

Archivo - Cartelería en una estación de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red de Cercanías de Madrid cerró el año 2025 con un total de 244,6 millones de usuarios, lo que supone un aumento del 1,1% en el número de viajeros que en el año previo, es decir, 2,7 millones más de pasajeros, pese a que el 30 de junio se puso fin a la gratuidad en el transporte impulsada por el Gobierno.

Asimismo, también fue un año de mayor actividad, con 432.100 circulaciones realizadas, frente a las 405.500 de año anterior, lo que supone un incremento 6,3%, según los datos oficiales de Renfe consultados por Europa Press.

Desde Cercanías achacan este aumento a la mayor frecuencia de trenes en la línea C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes) desde enero del año pasado para atender la demanda generada por las obras de soterramiento de la A-5, así como por la puesta en circulación de trenes especiales por los exámenes de la PAU o la celebración de festivales de música.

El nivel de cumplimiento del servicio, es decir, las circulaciones realizadas en contraposición a las programadas, se situó en el 98,3%. Por su parte, la regularidad, que mide el mantenimiento del tiempo de paso entre un tren y el anterior, fue del 85,5%, lo que supone un incremento con respecto a 2024 de 1,3 puntos porcentuales.

En cuanto al cumplimiento horario, que muestra si el paso de los trenes por cada estación se ajusta al horario programado, es del 68,4%, 2,5 puntos porcentuales por encima de los datos del año anterior.

En conjunto, la mayoría de los parámetros que miden la operativa de Cercanías Madrid han mejorado con respecto al año anterior, a pesar de que en 2025 se produjeron hechos relevantes que afectado al servicio como el apagón eléctrico en abril, las obras del 4+4+2 en Atocha y el túnel de Sol, de julio y agosto, o incidencias varias ajenas a Renfe.