La C-5 de Cercanías circulará solo hasta Atocha durante la mañana de este sábado por obras

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La línea C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes) de la red de Cercanías de Madrid circulará solo hasta Atocha desde el inicio del servicio y hasta las 10 horas durante la mañana de este sábado por obras en la citada estación.

De este modo, los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la C-5 en esta misma estación, según ha informado Renfe.

Una alteración del servicio que se produce con motivo de las obras que Adif lleva a cabo en la infraestructura de Atocha Cercanías para ampliar la capacidad de la estación en beneficio de las líneas C-3, C-4 y C-5.

Renfe está informando a los viajeros de estos trabajos por sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería física y redes sociales ("X"), así como el canal de WhatsApp.