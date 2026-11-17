Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha denunciado el incumplimiento de los servicios mínimos establecidos con motivo de la huelga convocada este martes en la red de Cercanías de Madrid y ha recomendado a los usuarios buscar medios alternativos de transporte.

La huelga en Grupo Renfe ha sido convocada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro) para toda España y durante todo el día (de 0.00 horas a 23.59 horas).

Con estos paros, el sector ferroviario quiere reclamar mejoras en la seguridad en el sistema español y en las condiciones laborales en las plantillas de Adif y Renfe, para las que piden refuerzos, entre otras reivindicaciones.

En un mensaje en la red social 'X', Cercanías Madrid ha advertido que desde el inicio del servicio se están produciendo afectaciones al servicio debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos. En concreto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos en Cercanías que serán del 75% en las horas punta --entre las 6 y las 9 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas-- y del 50% durante le resto de la jornada.

Debido a ello, desde Cercanías Madrd se ha instado a los usuarios a buscar medios alternativos y consultar la información actualizada sobre el estado del servicio a través de nuestros canales oficiales.

Durante la jornada de huelga de maquinistas del pasado martes, esta red ferroviaria madrileña se vio muy afectada por los paros, con una jornada en la que se incumplieron los servicios mínimos.

Según informó Renfe, un 91,87% de los trenes fueron suprimidos y hubo un 2,38% de trenes sin salida, lo que ha afectado a 512.000 personas.

TODOS LOS RECURSOS DEL CRTM

Ante esta situación, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) mantendrá activos todos los recursos disponibles ante las posibles incidencias que puedan producirse en el conjunto de la red de transporte público como consecuencia de una mayor concentración de viajeros en determinados servicios y puntos de la red, han apuntado desde este órgano.

El dispositivo se desarrollará de manera coordinada con los operadores gestionados por el Consorcio, Metro de Madrid, autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) y autobuses interurbanos, con el objetivo de responder a posibles incrementos puntuales de demanda y evitar, en la medida de lo posible, problemas derivados de la acumulación de usuarios en determinadas líneas, estaciones o intercambiadores.

Asimismo, el CRTM, a través del Centro de Gestión del Transporte Público (CITRAM) realizará un seguimiento permanente de la evolución del servicio de Cercanías y de su posible impacto sobre el resto de los modos de transporte, coordinando los recursos disponibles y adaptando el dispositivo a las necesidades que puedan surgir a lo largo de la jornada.

Desde el CRTM se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación, valorar medios de transporte alternativos a Cercanías y consultar la información actualizada de los distintos servicios antes de iniciar el viaje.